Найкращий спосіб захистити троянди після перших заморозків

Є найкращий спосіб захистити троянди після перших морозів. Усього кілька кроків, щоб гарантувати пишне цвітіння наступного сезону.

Після першого похолодання трояндові кущі потребують турботи, щоб вони благополучно пережили зиму і наступного року радували пишним цвітінням.

Спочатку потрібно зачистити простір навколо троянд, прибравши сміття та листя. Потім слід підгребти землю на основу куща, можна підсипати старий перегній або компост. Для північних регіонів доцільно як укриття використовувати лапник чи сіно. Потім троянди рясно поливаються. Все це створить умови для благополучної зимівлі.

Троянди, що ростуть у горщиках, слід занести до приміщення з низькою, але плюсовою температурою. Це може бути гараж, підвал або комора. До весни слід регулярно перевіряти, щоб горщики не заливали, але земля не залишалася сухою .

Якщо ви побачили почорніле листя і пагони, не поспішайте братися за секатор. Краще зачекайте на стійке весняне тепло, щоб не стимулювати передчасне зростання кущів.

Якщо все зробите правильно, троянди радуватимуть вас і ваших близьких протягом багатьох років.

