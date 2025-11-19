Новые дороги и возвращение молодежи: ИИ спрогнозировал, каким может быть Киев через 10 лет

Если коррупционеры исчезнут, Киев будет городом мечты для молодежи

Представим себе, что война закончилась, а Киев начинает жить без воздушных тревог и сирен. Через десять лет столица Украины может стать еще более современной, восстановленной и красивой. Поскольку даже во время полномасштабного вторжения там много молодежи и студентов, по завершению город на Днепре будет центром всех желаний подрастающего поколения.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, которым может стать Киев через 10 лет при условии, что война закончится. ChatGPT дал реалистичный прогноз.

Большое строительство в Киеве

После войны столица будет нуждаться в масштабной реконструкции. Дороги, мосты, коммуникации, жилье. Если будет выделяться нужное количество средств, через десять лет мы сможем увидеть отстроенные фасады, дороги и отремонтированные магистрали.

Столица Украины Киев

Рост экономики

В столицу, по мнению ИИ, зайдут новые инвесторы. Более всего будут развиваться следующие сферы: ИТ и цифровые сервисы, финансовые компании, логистика, строительные и инфраструктурные проекты. Однако, если не исчезнет коррупция, инвесторы просто не зайдут в Украину.

Самое важное – возвращение молодежи. Киев — город студентов и молодых специалистов, поэтому они захотят жить в столице, если увидят работы с нормальными зарплатами, безопасность, новые возможности для развития, современную инфраструктуру. Если этого не будет — молодежь останется за границей.

Киев в будущем. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

"Перезагрузится" образование. Университеты смогут приглашать иностранных студентов, вводить международные программы и англоязычные специальности. Если государство и город будут вкладывать в образование, то Киев может стать главным образовательным центром Восточной Европы.

Киев вечерний

Новые дороги, метро и энергетика

После войны столица получит шанс построить инфраструктуру на совершенно новом уровне. Киевлян могут ожидать обновленные транспортные развязки, отремонтированные линии метро и больше электротранспорта.

