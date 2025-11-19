Нові дороги та повернення молоді: ШІ спрогнозував, яким може бути Київ через 10 років

Якщо корупціонери зникнуть, Київ буде містом мрій для молоді

Уявімо, що війна закінчилася, а Київ починає жити без повітряних тривог та сирен. За десять років столиця України може стати ще більш сучасною, відновленою і красивою. Оскільки навіть під час повномасштабного вторгнення там багато молоді та студентів, по завершенню місто на Дніпрі буде центром усіх бажань покоління, що підростає.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, яким може стати Київ за 10 років за умови, що війна закінчиться. ChatGPT дав реалістичний прогноз.

Велике будівництво в Києві

Після війни столиця потребуватиме масштабної реконструкції. Дороги, мости, комунікації, житло. Якщо виділятиметься потрібна кількість коштів, за десять років ми зможемо побачити відбудовані фасади, дороги та відремонтовані магістралі.

Столиця України Київ

Зростання економіки

У столицю, на думку ШІ, зайдуть нові інвестори. Найбільше розвиватимуться такі сфери: ІТ та цифрові сервіси, фінансові компанії, логістика, будівельні та інфраструктурні проєкти. Проте якщо не зникне корупція, інвестори просто не зайдуть в Україну.

Найважливіше — повернення молоді. Київ — це місто студентів та молодих фахівців, тому вони захочуть жити у столиці, якщо побачать роботи з нормальними зарплатами, безпеку, нові можливості для розвитку, сучасну інфраструктуру. Якщо ж цього не буде — молодь залишиться за кордоном.

Київ у майбутньому. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

"Перезавантажиться" освіта. Університети зможуть запрошувати закордонних студентів, вводити міжнародні програми та англомовні спеціальності. Якщо держава та місто вкладатимуть у освіту, Київ може стати головним освітнім центром Східної Європи.

Київ вечірній

Нові дороги, метро та енергетика

Після війни столиця отримає шанс побудувати інфраструктуру на абсолютно новому рівні. На киян можуть чекати оновлені транспортні розв’язки, відремонтовані лінії метро та більше електротранспорту.

