Миллионы мигрантов могут стать решающим электоральным ресурсом, — Дворникова

По разным данным, сегодня за границей находится от пяти до восьми миллионов украинцев. Для политических сил это огромный резерв потенциальных избирателей. И несмотря на то, что говорить о выборах в Украине рано, в закрытых кругах политических технологов уже активно размышляют над тем, как дальше бороться за эту категорию электората. Как политики теоретически планируют "охотиться" на голоса украинцев за границей, рассказывают эксперты.

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сразу заявляет, что не видит никаких оснований говорить о выборах в Украине в ближайшее время.

"Я не верю в выборы в 2026 году. Надо сначала закончить активную фазу боевых действий. А я пока не вижу возможности этого сделать", — отмечает он.

Мнение Пендзина разделяет и политолог Олег Лесной. Он отмечает, что выборы весной маловероятны, но добавляет: если выборы все же будут назначены, политические силы точно начнут борьбу за голоса украинцев за рубежом.

"Понятно, что мигранты – это мощная сила, с которой надо работать, и все политические силы будут это делать. Поскольку мигрантов действительно очень много", — говорит он.

Лесной признает: политики уже ищут способы влияния на мигрантов — от обещаний помочь с поиском работы до гарантий отсутствия санкций для выехавших (вероятно, речь именно о тех, кто уехал незаконным способом. — Ред.).

Общественная деятельница и глава Европейской ассоциации женщин Украины Виолетта Дворникова, организация которой насчитывает 17 ячеек украинцев в разных странах ЕС, как и другие эксперты, не верит в проведение скорых или спонтанных выборов в Украине, ведь для этого нет ни условий безопасности, ни технических возможностей.

Виолетта Дворникова

В то же время, комментируя привлечение украинцев за границей к избирательному процессу, она отмечает:

"Политики прекрасно понимают, что миллионы мигрантов могут стать решающим электоральным ресурсом. Единственное, что вспомнили они об этих мигрантах только после 3 лет войны. И за все это время никто из них не разработал ни стратегии возвращения украинцев домой, ни программ по поддержке и укреплению нематериальных связей с родной для них страной".

Наряду с этим, по словам Дворниковой, в контексте избирательных процессов есть проблемы, о которых сейчас не говорят. Одна из них — отсутствие точной статистики в отношении уехавших украинцев.

"По разным данным, сегодня в эмиграции находится от 5 до 8 миллионов украинцев. Но точной цифры, считайте, нет. Еще одна важная проблема — отсутствие у многих украинцев обновленных документов. Особенно это касается мужчин. У них проблемы и с получением паспортов, у тех, кто достиг соответствующего возраста за рубежом. С обновлением документов, с их заменой. И это действительно важно понимать. Потому что, с одной стороны, эти потенциальные избиратели не смогут голосовать, а с другой стороны, создается коридор для манипуляций с их голосами", — объясняет эксперт.

Еще одна проблема в том, что украинцы за границей с каждым годом войны теряют связи с Украиной и принимают окончательные решения о жизни в иностранных государствах.

"С каждым годом таких все больше. Так будет ли их действительно волновать политическое будущее Украины? Так легко ли будет ими манипулировать в водовороте политической гонки? И пусть сегодня в разных кабинетах уже ведутся разговоры о том, как ранжировать этих избирателей, как завести их на участки и какие обещания на них сработают. Но недеюсь, что хватит и у властей, и у оппозиции не относиться к ним, как к "инструменту" достижения исключительно политических целей. А все же придет понимание, что это люди, которые нужны нашему государству", — говорит Дворникова.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, парламентские или президентские выборы в Украине могут пройти только после достижения режима прекращения огня, а также гарантий безопасности.