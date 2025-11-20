Мільйони мігрантів можуть стати вирішальним електоральним ресурсом, — Дворнікова

За різними даними, сьогодні за кордоном перебуває від п’яти до восьми мільйонів українців. Для політичних сил це — величезний резерв потенційних виборців. І попри те, що говорити про вибори в Україні зарано, у закритих колах політичних технологів вже активно міркують над тим, як надалі боротися за цю категорію електорату. Як політики теоретично планують "полювати" на голоси українців за кордоном розповідають експерти.

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин одразу заявляє, що не бачить жодних підстав говорити про вибори в Україні найближчим часом.

"Я не вірю у вибори у 2026 році. Треба спочатку закінчити активну фазу бойових дій. А я поки не бачу можливості цього зробити", — зазначає він.

Думку Пендзина поділяє і політолог Олег Лісний. Він зауважує, що вибори навесні — малоймовірні, але додає: якщо вибори все ж будуть призначені, політичні сили точно почнуть боротьбу за голоси українців за кордоном.

"Звісно, що мігранти – це потужна сила, з якою треба працювати, і всі політичні сили будуть це робити. Оскільки мігрантів насправді дуже багато", — каже він.

Лісний визнає: політики вже шукають способи впливу на мігрантів — від обіцянок допомогти з пошуком роботи до гарантій відсутності санкцій для тих, хто виїхав (ймовірно, мова саме про тих, хто виїхав у незаконних спосіб. — Ред.).

Громадська діячка та голова Європейської асоціації жінок України Віолетта Дворнікова, організація якої налічує 17 осередків українців у різних країнах ЄС, як і інші експерти, не вірить у проведення швидких чи спонтанних виборів в Україні, адже для цього немає ані безпекових умов, ані технічних можливостей.

Віолетта Дворнікова

Водночас коментуючи залучення українців за кордоном до виборчого процесу, вона наголошує:

"Політики чудово розуміють, що мільйони мігрантів можуть стати вирішальним електоральним ресурсом. Єдине, що згадали вони про цих мігрантів тільки після 3 років війни. І за весь цей час ніхто з них не розробив ані стратегії щодо повернення українців додому, ані програм з підтримки та укріплення нематеріальних зв'язків з рідною для них країною".

Поряд з цим, за словами Дворнікової, в контексті виборчих процесів, є проблеми, про які зараз не говорять. Одна із них — відсутність точної статистики щодо українців, які виїхали.

"За різними даними сьогодні в еміграції перебуває від 5 до 8 мільйонів українців. Але точної цифри, вважайте, немає. Ще одна важлива проблема — відсутність у багатьох українців оновлених документів. Особливо це стосується чоловіків. У них проблеми і з отриманням паспортів, у тих, хто досяг відповідного віку за кордоном. З оновленням документів, з їх заміною, у разі втрати. Мова саме про чоловіків призовного віку. І це дійсно важливо розуміти. Бо, з одного боку, ці потенційні виборці не зможуть голосувати, а з іншого боку, створюється коридор для маніпуляцій з їх голосами", — пояснює експертка.

Ще одна проблема в тому, що українці за кордоном, з кожним роком війни втрачають зв'язки з Україною та приймають остаточні рішення про життя в іноземних країнах.

"З кожним роком таких все більше. То чи буде їх дійсно хвилювати політичне майбутнє України? То чи легко буде ними маніпулювати у вирі політичних перегонів? І хай сьогодні у різних кабінетах вже точаться розмови про те, як ранжувати цих виборців, як завести їх на дільниці та які обіцянки на них спрацюють. Та маю надію, що вистачить і у влади, і в опозиції розуму не ставитися до них, як до "інструменту" досягнення виключно політичних цілей. А все ж прийде розуміння, що це люди, які потрібні нашій державі", — говорить Дворнікова.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, парламентські або президентські вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню, а також гарантій безпеки.