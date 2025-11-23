Усатый "работник месяца" в Авроре развеселил сеть (видео)

Пользователи уже рассказали, как зовут пушистика

Сеть магазинов "Аврора" продолжает удивлять сеть своими необычными "посетителями". В этот раз в Днепре на кассе увидели кота. Пушистый мирно спал и даже не обращают внимание на посетителей.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что консультанта увидели в "Авроре" на Таромском (микрорайон на западе Новокодацкого района города Днепра).

На фото хорошо видно, что кот чувствует себя уверенно в магазине. И местом для отдыха выбрал кассу самообслуживания. Животное имеет довольно неплохую упитанность и густую шерсть белого цвета с пятнами. В сети котика уже прозвали самым милым "консультантом" магазина.

Кот в Авроре

В комментариях пользователи шутили, что пушистик — "работник" месяца, а также выдвигали разные версии об имени животного и происхождении: "Не выгоняют: молодцы. Кажется, ее зовут Буся, и она обычно в "Мандарине" живет. Уважение к девушкам, хороших покупателей им и хорошей торговли"; "Зовут Машка, местный "талисман"; "Эта киска давно там живет. Не только в Авроре, в других магазинах, рядом, тоже бывает".

Одна из местных даже рассказала, что видела котика своими глазами. Более того, пробивала товар на кассе, где пушистик отдыхал, а животное и глазом не моргнуло.

