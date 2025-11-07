Укр

Мусор теперь пахнет? Пакеты с запахом восхитили украинцев, где их купить

Виктория Козар
Такие пакеты может позволить себе каждый

Украинцы часто делятся интересными лайфхаками и находками в сети. На этот раз пользователь показала необычные мусорные пакеты. Также мы рассказывали, как высушить волосы, когда выключили свет.

В соцсети Threads пользовательница поделилась, что приобрела мусорные пакеты с ароматом ванили. Они имеют светло-желтый оттенок. Девушка отметила, что осталась довольна. Также пользователь добавила, что кроме ванили, еще можно приобрести пакеты с ароматом клубники и лаванды.

Пользователи сети по-разному отреагировали на такую новинку для быта. Некоторые удивились, а другие поинтересовались, где можно приобрести такие ароматные пакеты и по какой цене.

  • "Наверное, безумный аромат. Мусор + ваниль или лаванда. Пахнет божественно".
  • "Сдавай точку, где взяла".
  • "С клубникой топ".
  • "У нас такие есть".
Пакеты с ароматами продаются в магазине "Аврора". Например, с ароматом лаванды или ванили стоят 34 гривны, а вот с ароматом земляники – 49 гривен.

Пакеты с ароматом лаванды по цене 34 гривны
Пакеты с ароматом ванили по цене 34 гривны
Пакеты с ароматом земляники, по цене 34 гривны

