Мусор теперь пахнет? Пакеты с запахом восхитили украинцев, где их купить
Такие пакеты может позволить себе каждый
Украинцы часто делятся интересными лайфхаками и находками в сети. На этот раз пользователь показала необычные мусорные пакеты. Также мы рассказывали, как высушить волосы, когда выключили свет.
В соцсети Threads пользовательница поделилась, что приобрела мусорные пакеты с ароматом ванили. Они имеют светло-желтый оттенок. Девушка отметила, что осталась довольна. Также пользователь добавила, что кроме ванили, еще можно приобрести пакеты с ароматом клубники и лаванды.
Пользователи сети по-разному отреагировали на такую новинку для быта. Некоторые удивились, а другие поинтересовались, где можно приобрести такие ароматные пакеты и по какой цене.
- "Наверное, безумный аромат. Мусор + ваниль или лаванда. Пахнет божественно".
- "Сдавай точку, где взяла".
- "С клубникой топ".
- "У нас такие есть".
Пакеты с ароматами продаются в магазине "Аврора". Например, с ароматом лаванды или ванили стоят 34 гривны, а вот с ароматом земляники – 49 гривен.
