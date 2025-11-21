От Бандита до Тойоты: названы самые забавные и странные клички для котов и кошек

Хозяева животных уже буквально соревнуются в креативности

Многие владельцы котов и кошек отходят от стандартных имен для своих питомцев и хотят для них что-то особенное или даже забавное. На сегодняшний день есть огромный список кличек, из которого можно почерпнуть идею.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал murmeo, рассказывает о 20 забавных кличках для котов и кошек. Что интересно, это список реальных имен животных, который был создан на основе комментариев одной из групп в Facebook.

Есть, к слову, и смешные клички, которые подойдут как для кота, так и для кошки. Например:

яТЕдам

Ути-Пути

Жопка Пушистая

Бурубушок Мамин

Кошмонавт

Морда кусючая

Оригинальность имен (кличек) от владельцев кошек сохранена!

Клички для кошек — ТОП-10

Варягадинаслезьссерванта

Деловая колбаса

Королевишна

Доця

Буханочка

Агрессия

Кайфушка

Маня-чебураня

Свинюшка

Мистика

Клички для кошек

Клички для котов — ТОП-10

Бандит

Тихий рекет

Депутат

Эндорфин

Ништяк

Пан Котский

Тойота РАВ4

Хулиганский хулиган

Яков Романович

Дизель

Клички для котов

