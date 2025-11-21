От Бандита до Тойоты: названы самые забавные и странные клички для котов и кошек
Хозяева животных уже буквально соревнуются в креативности
Многие владельцы котов и кошек отходят от стандартных имен для своих питомцев и хотят для них что-то особенное или даже забавное. На сегодняшний день есть огромный список кличек, из которого можно почерпнуть идею.
В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал murmeo, рассказывает о 20 забавных кличках для котов и кошек. Что интересно, это список реальных имен животных, который был создан на основе комментариев одной из групп в Facebook.
Есть, к слову, и смешные клички, которые подойдут как для кота, так и для кошки. Например:
- яТЕдам
- Ути-Пути
- Жопка Пушистая
- Бурубушок Мамин
- Кошмонавт
- Морда кусючая
Оригинальность имен (кличек) от владельцев кошек сохранена!
Клички для кошек — ТОП-10
- Варягадинаслезьссерванта
- Деловая колбаса
- Королевишна
- Доця
- Буханочка
- Агрессия
- Кайфушка
- Маня-чебураня
- Свинюшка
- Мистика
Клички для котов — ТОП-10
- Бандит
- Тихий рекет
- Депутат
- Эндорфин
- Ништяк
- Пан Котский
- Тойота РАВ4
- Хулиганский хулиган
- Яков Романович
- Дизель
