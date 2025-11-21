Укр

От Бандита до Тойоты: названы самые забавные и странные клички для котов и кошек

Анастасия Мокрик
Как назвать питомца
Как назвать питомца. Фото Коллаж "Телеграфа"

Хозяева животных уже буквально соревнуются в креативности

Многие владельцы котов и кошек отходят от стандартных имен для своих питомцев и хотят для них что-то особенное или даже забавное. На сегодняшний день есть огромный список кличек, из которого можно почерпнуть идею.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал murmeo, рассказывает о 20 забавных кличках для котов и кошек. Что интересно, это список реальных имен животных, который был создан на основе комментариев одной из групп в Facebook.

Есть, к слову, и смешные клички, которые подойдут как для кота, так и для кошки. Например:

  • яТЕдам
  • Ути-Пути
  • Жопка Пушистая
  • Бурубушок Мамин
  • Кошмонавт
  • Морда кусючая

Оригинальность имен (кличек) от владельцев кошек сохранена!

Клички для кошек — ТОП-10

  • Варягадинаслезьссерванта
  • Деловая колбаса
  • Королевишна
  • Доця
  • Буханочка
  • Агрессия
  • Кайфушка
  • Маня-чебураня
  • Свинюшка
  • Мистика
Какие есть забавные клички для кошек
Клички для кошек

Клички для котов — ТОП-10

  • Бандит
  • Тихий рекет
  • Депутат
  • Эндорфин
  • Ништяк
  • Пан Котский
  • Тойота РАВ4
  • Хулиганский хулиган
  • Яков Романович
  • Дизель
Какие есть забавные клички для котов
Клички для котов

