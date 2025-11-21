Стали звездами сети после забавных игр: как рогатые животные позабавили жителей Киева (видео)

Местным удалось заснять забавных четвероногих "гостей" столицы

Жители Киева стали очевидцами довольно необычной ситуации, как для крупного мегаполиса — по центру города прогуливались козы. Они совершенно не боялись людей и не обращая на них внимания, занимались своими делами.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. Автору ролика удалось запечатлеть, как животные неспеша разгуливают по столичным улочкам и развлекают друг друга играми, устраивая настоящее шоу на глазах у людей.

Всего были замечены три козы, однако хозяина или хозяйки рядом с ними не оказалось.

Стоит отметить, что обычно коз держат в частных домах и выгуливают в посадках или на прилегающих к дому участках, где они могут пастись. Вполне вероятно, что животные могли сбежать из частного хозяйства или мини-фермы на окраине и постепенно дойти до оживленного города. Или же козы могли потеряться во время выгула и, заблудившись, забрели в город.

Опасны ли козы для людей

Обычно домашние козы не представляют угрозы для людей, поскольку они привыкли к жизни с человеком и не проявляют агрессии. Если животные спокойны, не напуганы и просто гуляют — они, скорее всего, никому не причинят вреда.

Однако есть случаи, когда нужно быть внимательным. Коза может повести себя агрессивно, если:

ее напугали (резкие движения, крики);

(резкие движения, крики); она защищает козленка ;

; это самец в период гона (тогда он может бодаться);

(тогда он может бодаться); животное болеет — но это встречается редко.

Если вы встретили козу на улице и видите, то рядом с ней нет хозяина, что лучше следовать этим рекомендациям:

Не трогать и не пытаться кормить.

Не пытаться ловить.

Лучше сообщить коммунальным службам или местным зоозащитникам, если животное в опасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернопольской области опасные животные буквально "захватили" проезжую часть и создали пробку.