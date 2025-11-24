Без специальных ножей. Украинка показала, как нашинковать капусту одинаковой соломкой (видео)

Этот способ подойдет и для борща, и для тушения

В сети пользователь поделилась необычным способом нарезки капусты тонкими полосками. Для этого не нужно иметь специальный нож или другой девайс.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. На нем повар рассказывает, как ее в одном из ресторанов научили быстро и тонко резать капусту.

Чтобы нашинковать капусту без специальных ножей, ее следует сначала правильно разделить. Для этого капусту разрезают пополам, а затем вырезают сам кочан из нее. Полученный кусок делят на несколько частей по 5 см. Автор даже использовала линейку, чтобы показать, какие размеры нужны.

После деления на части полученный кусочек нужно еще разделить. Для этого вынимают его сердцевину, а затем полукольцо кладут на дощечку. Этот кусок должен лежать так, чтобы его можно было выровнять в полоску и придавить. После этого с начала "ленты" с капусты начинают ее резать кусочками по 1 мм. Таким образом, образуется ровная соломка одинакового размера.

В комментариях мнение пользователей о таком способе нарезки капусты разделилось. Были те, кто писал, что этот способ занимает много времени: "Я уже целую капусту нарезала, пока вы здесь со своей линейкой ходили"; "Я на кухне еще с линейкой не стояла…"

Однако были люди, которым наоборот понравился лайфхак: "Благодарю Вас, хоть на конце жизни научусь правильно капусту резать. Кстати, именно это самое тяжелое для меня в приготовлении борща и тушеной капусты, научится еще бы как голубцы крутить, эта капуста вредна такая"; "Это просто гениально!!! Возможно, я наконец-то полюблю нарезать капусту".

