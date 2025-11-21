Слабосоленая форель за полцены: когда выгоднее всего купить ее в Сильпо (фото)
-
-
Украинцы до 24-26 ноября смогут купить популярный продукт на 50% дешевле
В "Сильпо" стартовали выгодные акции на популярную красную рыбку. Некоторые товары можно приобрести за полцены.
Покупателям следует заглянуть в магазин до 24 ноября. Однако акция на самое выгодное предложение продлится до середины следующей недели. " Телеграф " проанализировал ценники в "Сильпо".
Наибольшую акцию до 50% поставили на слабосоленую форель "Премия" нарезку 100 грамм, цена которой снизилась со 199,0 до 99,0 гривны.
Также достаточно высокие скидки распространяются на форель Norven:
- Слабосоленая нарезанная форель (120 граммов) — вместо 294 гривен теперь 199 гривен, то есть дешевле на 32%;
- Цена на кусок филе слабосоленой форели (180 граммов) снизилась с 334 гривен до 239 гривен, то есть на 28%.
В пределах 10–18% скидки действуют и на другие продукты:
- Форель радужная патранная (100 г): вместо 44,90 стоит 36,90 гривны;
- Стейк семги (100 г): 89,90 — 79,90 гривны;
- Стейк форели (100 г): 81,90 — 72,90 гривны;
- Филе семги (100 г): 96,90 — 86,90 грн;
- Филе форели (100 г): 95,90 — 85,90 грн.
Обратите внимание, что с 20 по 26 ноября будут действовать акции на форель слабосоленую "Премия" и на кусок форели "Norven". На все остальные позиции — с 28 октября по 24 ноября.
