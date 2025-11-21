Укр

Цены на сахар самые низкие за три года: почему производители страдают, а покупатели не экономят

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сахар, деньги
Сахар, деньги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из-за снижения оптовой цены на этот важный продукт, несколько его производителей уже остановили работу

Сейчас текущая оптовая цена на сахар ниже себестоимости, что стало большой проблемой для его производителей. В то же время, такое падение не заставляет владельцев супермаркетов переписывать ценники.

Что нужно знать:

  • Главная проблема производителей сахара – значительное снижение цен
  • Текущая оптовая цена ниже себестоимости
  • Падение оптовых цен не всегда снижает розничные цены

Об этом "Телеграфу" рассказала глава Национальной ассоциации производителей сахара Украины "Укрцукор" Яна Кавушевская.

Подробнее читайте в материале: "Цены на популярный продукт самые низкие за три года: стоит ли его скупать"

Самая большая проблема для производителей сахара – это значительное снижение цен. Если в августе средняя оптовая цена составляла 22,99 грн за килограмм, то сейчас она просела до 20 гривен. Для сравнения, в ноябре прошлого года сахар обходился в 23,63 гривны за кило.

Мы ожидаем, что рынок откорректируется, ведь нынешняя цена ниже себестоимости, — отметила Кавушевская.

По ее словам, продавать продукцию по такой стоимости критически опасно для отрасли.

Интересно, что сахар в Украине дешевеет уже третий год. Эксперт привела пример динамики цен в октябре за последние три года, который четко показывает устойчивую тенденцию к снижению.

Как в Украине снижалась оптовая цена на сахар, инфографика
Снижение оптовой цены на сахар, инфографика

Для многих заводов цена 20 гривен за килограмм сахара означает работу себе в убыток. Собственно, именно поэтому два предприятия решили вообще не начинать сезон сахароварения в этом году. Они рассчитали себестоимость с учетом подорожания газа и других факторов и поняли, что производство будет нерентабельным.

Любопытно, что падение оптовых цен не всегда означает снижение стоимости в магазинах. Торговые сети могут не снижать цены, даже если покупают сахар подешевле. Они могут ссылаться на удорожание логистики, увеличение расходов на хранение из-за блэкаутов или других факторов. Поэтому потребители могут не почувствовать падения оптовых цен.

Розничные цены на сахар в ноябре 2025 года в супермаркетах
Розничные цены в супермаркетах

В то же время, есть фактор, который может заставить розничные сети сдерживать цены — это вмешательство Антимонопольного комитета Украины. Как показал опыт с куриными яйцами в прошлом году, регулятор может эффективно влиять на ситуацию, когда цены растут необоснованно.

Напомним, доставка Новой почтой подорожает в канун праздников. Мы рассказали, на сколько и какая будет разница с Укрпочтой.

Теги:
#Цены #Сахар #Продукты #Падение цен