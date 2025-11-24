Без спеціальних ножів. Українка показала, як нашинкувати капусту однаковою соломкою (відео)

Цей спосіб підійде і для борщу, і для тушкування

У мережі користувачка поділилась незвичним способом нарізання капусти тонкими смужками. Для цього не потрібно мати спеціальний ніж чи інший девайс.

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. На ньому кухарка розповідає, як її в одному з ресторанів навчили швидко та тоненько різати капусту.

Щоб нашинкувати капусту без спеціальних ножів, її слід спочатку правильно розділити. Для цього капусту розділяють навпіл, а потім вирізають сам качан з неї. Отриманий шматок ділять на рівні частини по 5 см. Автор навіть використала лінійку, аби показати, які розміри треба.

Після розподілу на частини отриманий шматочок треба ще розділити. Для цього виймають його серцевину, а після отримане напівкільце кладуть на дощечку. Цей шматок має лежати так, щоб його можна було вирівняти у смужку та придавити. Після цього з початку "стрічки" з капусти починають її різали на шматки по 1 мм. Таким чином утворюється рівна соломка однакового розміру.

У коментарях думка користувачів щодо такого способу нарізання капусти розділилась. Були ті, хто писали, що цей спосіб займає багато часу: "Я вже цілу капустину нарізала, поки ви тут зі своєю лінійкою ходили"; "Я на кухні ще з лінійкою не стояла…"

Проте були люди, яким навпаки сподобався лайфхак: "Дякую Вам, хочу на кінці життя навчуся правильно капусту різати. До речі, саме це тяжке для мене у приготуванні борщу та тушкованої капусти, навчиться ще як голубці крутити, ця капуста вредна така"; "Це просто геніально!!! Можливо, я нарешті полюблю нарізати капусту".

