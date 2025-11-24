Рус

Без спеціальних ножів. Українка показала, як нашинкувати капусту однаковою соломкою (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
907
Як нашинкувати капусту Новина оновлена 24 листопада 2025, 09:23
Як нашинкувати капусту. Фото Колаж, "Телеграф"

Цей спосіб підійде і для борщу, і для тушкування

У мережі користувачка поділилась незвичним способом нарізання капусти тонкими смужками. Для цього не потрібно мати спеціальний ніж чи інший девайс.

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. На ньому кухарка розповідає, як її в одному з ресторанів навчили швидко та тоненько різати капусту.

Щоб нашинкувати капусту без спеціальних ножів, її слід спочатку правильно розділити. Для цього капусту розділяють навпіл, а потім вирізають сам качан з неї. Отриманий шматок ділять на рівні частини по 5 см. Автор навіть використала лінійку, аби показати, які розміри треба.

Після розподілу на частини отриманий шматочок треба ще розділити. Для цього виймають його серцевину, а після отримане напівкільце кладуть на дощечку. Цей шматок має лежати так, щоб його можна було вирівняти у смужку та придавити. Після цього з початку "стрічки" з капусти починають її різали на шматки по 1 мм. Таким чином утворюється рівна соломка однакового розміру.

У коментарях думка користувачів щодо такого способу нарізання капусти розділилась. Були ті, хто писали, що цей спосіб займає багато часу: "Я вже цілу капустину нарізала, поки ви тут зі своєю лінійкою ходили"; "Я на кухні ще з лінійкою не стояла…"

Проте були люди, яким навпаки сподобався лайфхак: "Дякую Вам, хочу на кінці життя навчуся правильно капусту різати. До речі, саме це тяжке для мене у приготуванні борщу та тушкованої капусти, навчиться ще як голубці крутити, ця капуста вредна така"; "Це просто геніально!!! Можливо, я нарешті полюблю нарізати капусту".

Раніше "Телеграф" розповідав, що "борщовий набір" в Україні рекордно подешевшав.

Теги:
#Кухня #Капуста #Лайфхак #Як правильно готувати