У нас это другая дата. Почему украинцам не стоит отмечать День матери 30 ноября

Галина Струс
Читати українською
Новость обновлена 24 ноября 2025, 10:48
В этот день праздник отмечается в некоторых странах мира, но не в Украине

День матери — важный праздник, который отмечается в разных странах мира в разные даты в году. В этот день принято поздравлять матерей, которые рожают и воспитывают своих детей, даря им заботу, поддержку и любовь. В последнее воскресенье ноября — 30 числа — также отмечается День матери, но украинцам стоит его игнорировать, так как у нас другая дата этого праздника.

"Телеграф" рассказывает, почему украинцам не стоит поздравлять мам 30 ноября.

Почему не отмечаем 30 ноября?

Дело в том, что в последнее воскресенье ноября День матери отмечается в России. Этот праздник был учрежден там в соответствии с Указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. До того, этот праздник неофициально отмечался 2 мая.

В РФ инициатором установления Дня матери стала депутат Госдумы и члену ЦК КПРФ Алевтина Апарина. Так что с 1998 года этот праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Поскольку украинцам чужды традиции и "скрепы" России, которая начала подномасштабную войну в Украине, нам лучше игнорировать этот праздник. К тому же, в Украине у этого праздника другая дата.

Когда День матери в Украине?

В Украине и ряде других стран светлый праздник День матери имеет плавающую дату и отмечается во второе воскресенье мая. В 2025 году украинцы поздравляли мамочек 11 мая, а в следующем 2026-м будут поздравлять 10 мая.

В этот день взрослые и дети поздравляют любимых мам, приходят в гости, дарят подарки и благодарят за жизнь, любовь и поддержку. В детских садах и школах устраивают праздничные мероприятия для мам и детей.

