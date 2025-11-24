Цього дня свято відзначається у деяких країнах світу, але не в Україні

День матері — важливе свято, яке відзначається у різних країнах світу у різні дати протягом року. Цього дня прийнято вітати матерів, які народжують та виховують своїх дітей, даруючи їм турботу, підтримку та любов. В останню неділю листопада – цього року 30 листопада – також відзначається День матері, але українцям варто його ігнорувати, оскільки ми маємо іншу дату цього свята.

Чому не відзначаємо 30 листопада?

Справа в тому, що в останню неділю листопада День матері відзначається в Росії. Це свято було започатковано там відповідно до Указу президента Російської Федерації Бориса Єльцина від 30 січня 1998 року. До того це свято неофіційно відзначали 2 травня.

В РФ ініціатором встановлення Дня матері стала депутатка Держдуми та член ЦК КПРФ Алевтина Апаріна. Отже, з 1998 року це свято відзначається в Росії в останню неділю листопада.

Оскільки українцям чужі традиції та "скрєпи" Росії, яка розпочала підномасштабну війну в Україні, нам краще ігнорувати це свято. До того ж, в Україні у цього свята інша дата.

Коли День матері в Україні?

В Україні та низці інших країн світле свято День матері має плаваючу дату і відзначається у другу неділю травня. У 2025 році українці вітали матусь 11 травня, а наступного 2026-го вітатимуть 10 травня.

Цього дня дорослі та діти вітають любих матусь, приходять у гості, дарують подарунки та дякують за життя, любов і підтримку. У дитячих садках та школах влаштовують святкові заходи для мам та дітей.

