Украинцы не могут купить билеты УЗ. С какими датами проблема и почему
-
-
Точная дата возобновления продаж неизвестна
С утра 25 ноября в приложении и на портале "Укрзализныци" должны были открыться продажи билетов на 14 декабря. Однако в 8:00 и 9:00, как запланировано, этого не произошло. В УЗ уже объяснили, в чем причина.
Что нужно знать:
- "Укрзализныця" должна была отрыть продажу билетов за 20 дней до даты отправления
- Страны ЕС, Молдова и Украина обновляют свой график движения поездов на 2026 год
- После завершения этого процесса может измениться время курсирования рейсов по Украине
Как сообщает корреспондент "Телеграфа", пытавшийся приобрести билет сообщением Запорожье-Львов на 14 декабря 2025 года, 25 ноября продажи УЗ не открыла. Более того, проблемы наблюдаются со всеми направлениями без исключения.
Такой "сбой" изрядно взбудоражил сеть и в Facebook многие пользователи начали писать комментарии под сообщениями "Укрзализныци", чтобы выяснить, почему не открыты продажи на билеты:
- "Приветствую! А подскажите, пожалуйста, в 8:00 должны открыться продажи на билеты Кропивницкий-Львов, но уже через 9:00 и нет. 20 дней — это на 14 декабря. Или я просчиталась, или билеты будут позже сегодня? Спасибо".
- "Сегодня 25.11 9.43 утра. Где продажа на 14.12?? Опять "Укрзализныця" будет врать, что продажа была? Почему закрыта продажа?".
В УЗ уже объяснили, почему 25 ноября продажи на билеты по Украине и за границу не открыли. Оказалось, что с 00:00 14 декабря 2025 на территории Украины, стран ЕС и Республики Молдова вводится новый график движения пассажирских поездов на 2026 год на внутреннем и международном сообщении.
Поэтому временно закрыта продажа билетов в связи с переходом на новый график движения пассажирских поездов. Это касается даже внутренних рейсов, потому что они зависят от международного трафика.
"В настоящее время международный график находится в стадии окончательного межгосударственного согласования, поэтому открытие полного внутреннего расписания возможно только после завершения этого процесса", — говорят в УЗ.
В компании добавили, что на некоторые поезда, отправка которых с 13 декабря, уже были введены новые графики. Продажа билетов возобновится после финального согласования и технической проверки. Это может занять несколько дней.
