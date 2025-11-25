Украинцы не могут купить билеты УЗ. С какими датами проблема и почему

Точная дата возобновления продаж неизвестна

С утра 25 ноября в приложении и на портале "Укрзализныци" должны были открыться продажи билетов на 14 декабря. Однако в 8:00 и 9:00, как запланировано, этого не произошло. В УЗ уже объяснили, в чем причина.

Что нужно знать:

"Укрзализныця" должна была отрыть продажу билетов за 20 дней до даты отправления

Страны ЕС, Молдова и Украина обновляют свой график движения поездов на 2026 год

После завершения этого процесса может измениться время курсирования рейсов по Украине

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", пытавшийся приобрести билет сообщением Запорожье-Львов на 14 декабря 2025 года, 25 ноября продажи УЗ не открыла. Более того, проблемы наблюдаются со всеми направлениями без исключения.

Почему нет билетов на 14 декабря

Такой "сбой" изрядно взбудоражил сеть и в Facebook многие пользователи начали писать комментарии под сообщениями "Укрзализныци", чтобы выяснить, почему не открыты продажи на билеты:

"Приветствую! А подскажите, пожалуйста, в 8:00 должны открыться продажи на билеты Кропивницкий-Львов, но уже через 9:00 и нет. 20 дней — это на 14 декабря. Или я просчиталась, или билеты будут позже сегодня? Спасибо".

"Сегодня 25.11 9.43 утра. Где продажа на 14.12?? Опять "Укрзализныця" будет врать, что продажа была? Почему закрыта продажа?".

В УЗ уже объяснили, почему 25 ноября продажи на билеты по Украине и за границу не открыли. Оказалось, что с 00:00 14 декабря 2025 на территории Украины, стран ЕС и Республики Молдова вводится новый график движения пассажирских поездов на 2026 год на внутреннем и международном сообщении.

Поэтому временно закрыта продажа билетов в связи с переходом на новый график движения пассажирских поездов. Это касается даже внутренних рейсов, потому что они зависят от международного трафика.

Почему УЗ не открыла продажи билетов на 14 декабря

"В настоящее время международный график находится в стадии окончательного межгосударственного согласования, поэтому открытие полного внутреннего расписания возможно только после завершения этого процесса", — говорят в УЗ.

В компании добавили, что на некоторые поезда, отправка которых с 13 декабря, уже были введены новые графики. Продажа билетов возобновится после финального согласования и технической проверки. Это может занять несколько дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обновленные вагоны УЗ в Варшаву с тремя полками возмутили украинцев.