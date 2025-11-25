Бесшумна как ниндзя и имеет фальшивые "уши": в Кривом Роге на камеру попала необычная птица

Птица талантливо маскируется, выбирая укромные места

В Кривом Роге сфотографировали ушастую сову. Птица мастерски маскируется и активна преимущественно ночью, поэтому ее сложно не то что заснять на камеру, но даже просто увидеть.

Редкий кадр удалось сделать местному фотографу Виктору Севидову. Птица живет в этих местах круглый год.

Ушастые совы обычно обитают в парках, скверах, лесополосах у рек и в густых кустарниках, выбирая укромные места, где их почти невозможно заметить днем.

Эти хищники выделяются не только длинными "ушками" – пучками перьев, которые поднимаются, если птица встревожена, но и необычайно развитой слуховой системой. Ушные отверстия у этого вида сов – асимметричны. Это помогает точно определять направление звука даже в полной темноте.

Ушастая сова. Фото: Виктор Севидов

Интересно и то, что их зрачки имеют ограниченную подвижность. Поэтому, чтобы менять угол обзора, сова вынуждена поворачивать голову, что она и делает на впечатляющие 270 градусов.

Во время полета ушастая сова почти не издает звуков. Особая структура оперения гасит шум крыльев, позволяя ей охотиться скрытно и эффективно. Благодаря этому и острому зрению она без труда находит добычу даже в условиях минимального освещения.

Ранее мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области, несмотря на постоянные взрывы, остаются тысячи редких птиц — шилоклювок. Они занесены в Красную книгу Украины.