Безшумний як ніндзя і має фальшиві "вуха": у Кривому Розі на камеру потрапив незвичайний птах

У Кривому Розі сфотографували вухату сову. Птах майстерно маскується і активний переважно вночі, тому його складно не те що зняти на камеру, але навіть просто побачити.

Рідкісний кадр вдалося зробити місцевому фотографу Віктору Севідову. Птах живе в цих місцях цілий рік.

Вухасті сови зазвичай мешкають у парках, скверах, лісосмугах біля річок і в густих чагарниках, вибираючи затишні місця, де їх майже неможливо помітити вдень.

Ці хижаки виділяються не лише довгими "вушками" – пучками пір’я, які піднімаються, якщо птах стривожений, а й надзвичайно розвиненою слуховою системою. Вушні отвори цього виду сов – асиметричні. Це допомагає точно визначати напрямок звуку навіть у повній темряві.

Вухата сова. Фото: Віктор Севідов

Цікаво й те, що їхні зіниці мають обмежену рухливість. Тому сова змушена повертати голову, щоб змінювати кут огляду, що вона і робить на вражаючі 270 градусів.

Під час польоту вухаста сова майже не видає звуків. Особлива структура оперення гасить шум крил, дозволяючи їй полювати потай і ефективно. Завдяки цьому і гострому зору вона легко знаходить здобич навіть в умовах мінімального освітлення.

