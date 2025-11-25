Имеет изогнутый клюв и синие ноги: несмотря на войну в Украине гнездится редкая птица (видео)

Краснокнижные птицы шилоклювки, живущие в заповеднике на Одесщине, перелетные и их можно увидеть весной-летом

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, несмотря на постоянные взрывы, остаются тысячи редких птиц — шилоклювок. Они занесены в Красную книгу Украины.

Как рассказал доктор биологических наук Иван Русев, сильные шумы войны нарушают покой птиц, особенно ночью, и они часто перемещаются по территории нацпарка. Об этом он написал в описании видео на Facebook.

Шилоклювка: сведения о краснокнижной птице

Шилоклювка — единственный представитель своего рода в Украине. Это прибрежная птица длиной до 47 сантиметров и весом около 350 граммов, которая гнездится колониями на побережьях морей, лиманов и солончаков. В Украине вид встречается на Черноморском и Азовском побережье.

Шилоклювки гнездятся в заповеднике, несмотря на взрывы

По словам специалистов, в Украине гнездится примерно 5-7 тысяч пар шилоклювок, а в Европе проживает около половины мировой популяции этого вида. Однако численность птиц постепенно уменьшается из-за потери естественных мест для гнездования.

Редкие шилоклювки занесены в Красную книгу Украины

Шилоклювка — перелетная птица. Весной она прилетает в Украину, а осенью улетает в Средиземноморье. Питается преимущественно ракообразными, личинками насекомых, моллюсками и другими мелкими беспозвоночными.

Птица охраняется на национальном и международном уровнях — она внесена в Красную книгу Украины, а также в Боннскую и Бернскую конвенции и соглашения AEWA.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украине встретили редкую птицу с особой внешностью.