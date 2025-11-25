Имеет изогнутый клюв и синие ноги: несмотря на войну в Украине гнездится редкая птица (видео)
Краснокнижные птицы шилоклювки, живущие в заповеднике на Одесщине, перелетные и их можно увидеть весной-летом
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, несмотря на постоянные взрывы, остаются тысячи редких птиц — шилоклювок. Они занесены в Красную книгу Украины.
Как рассказал доктор биологических наук Иван Русев, сильные шумы войны нарушают покой птиц, особенно ночью, и они часто перемещаются по территории нацпарка. Об этом он написал в описании видео на Facebook.
Шилоклювка: сведения о краснокнижной птице
Шилоклювка — единственный представитель своего рода в Украине. Это прибрежная птица длиной до 47 сантиметров и весом около 350 граммов, которая гнездится колониями на побережьях морей, лиманов и солончаков. В Украине вид встречается на Черноморском и Азовском побережье.
По словам специалистов, в Украине гнездится примерно 5-7 тысяч пар шилоклювок, а в Европе проживает около половины мировой популяции этого вида. Однако численность птиц постепенно уменьшается из-за потери естественных мест для гнездования.
Шилоклювка — перелетная птица. Весной она прилетает в Украину, а осенью улетает в Средиземноморье. Питается преимущественно ракообразными, личинками насекомых, моллюсками и другими мелкими беспозвоночными.
Птица охраняется на национальном и международном уровнях — она внесена в Красную книгу Украины, а также в Боннскую и Бернскую конвенции и соглашения AEWA.
