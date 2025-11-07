Даже попугай знает. Серый жако повторяет украинскую кричалку о Путине: видео захватило сеть

В сети шутят, что птица будет жить до 80 лет, так что кричалку будут знать еще несколько поколений.

Известная украинская фанатская кричала о российском президенте Владимире Путине добралась до птичьего мира. Серого попугая жако научили песне "Путин ху*ло".

Попугаи жако известны своей способностью имитировать звуки и человеческий язык. Отметим, что видео содержит нецензурную лексику.

Автор видео спрашивает, "сколько поколений узнают эту истину, если жако живут 80 лет, а этому всего 17". Отметим, что в некоторых случаях жако могут прожить даже больше, до 100 лет.

Комментаторы отметили, что даже попугай знает, а 145 млн — нет, очевидно, намекая на численность населения России. Некоторые также отметили, что это может понадобиться в случае, если кто-то забудет.

Комментарии к видео: "даже попугай знает"

Остальные же предлагают пустить дело "на поток". Или жако вывести птенцов и научить кричалке, или даже "замутить спецподразделение, тренировать птиц говорить и выпускать тысячами".

Отряды спецптиц — о чем фантазируют комментаторы

Напомним, кричалка о российском президенте родилась в 2014 году в Харькове в фанатской среде. Тогда болельщики "Шахтера" и "Металлиста" объединились в общий марш и прокричали об отношении к российскому президенту.

С тех пор, особенно после 2022 года эта кричалка и фраза стали одним из символов сопротивления. Поют ее не только украинцы, но и грузины.

