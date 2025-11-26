Притяните чужие неудачи и лишитесь достатка: категорически не делайте этого 26 ноября

Не стоит 26 ноября игнорировать главные запреты и традиции праздника

В среду, 26 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого преподобного Алипия Столпника. По старому стилю этот праздник припадал на 9 декабря.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Алипий Столпник — христианский святой V–VI века, известный как аскет и подвижник. Он вел отшельническую жизнь на колонне (столпе), полностью посвятив себя молитве. Считается покровителем тех, кто стремится к духовной чистоте и аскезе.

Что можно делать 26 ноября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к преподобному Алипию Столпнику, прося духовной мудрости, стойкости и защиты;

Сегодня полезно проявлять терпение, искать примирения с теми, с кем в ссоре;

Можно заниматься домашними делами, уделять внимание уюту, порядку и внутреннему покою;

В этот день важно помогать нуждающимся и совершать добрые поступки.

Что можно и нельзя делать 26 ноября

Что нельзя делать 26 ноября:

Нельзя ссориться, вступать в конфликты и скандалы, потому что это привлекает в дом неудачи;

Не стоит давать или брать в долг крупные суммы — деньги, отданные в этот день, могут не вернуться;

Не рекомендуется откладывать важные дела и решения, особенно связанные с работой и финансами, потому что можно упустить новые возможности;

Нельзя поддаваться лени, оставлять недоделанные дела, иначе ваш успех будет "заблокирован".

