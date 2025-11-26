Рус

Притягнете чужі невдачі та втратите достаток: категорично не робіть цього 26 листопада

Катерина Любимова
Заборони на 26 листопада
Заборони на 26 листопада. Фото Freepik

Не варто 26 листопада ігнорувати головні заборони та традиції свята

У середу, 26 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого преподобного Аліпія Стовпника. За старим стилем це свято припадало на 9 грудня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Аліпій Стовпник — християнський святий V-VI століття, відомий як аскет і подвижник. Він вів пустельне життя на колоні (стовпі), повністю присвятивши себе молитві. Вважається покровителем тих, хто прагне духовної чистоти та аскези.

Що можна робити 26 листопада:

  • Цього дня віряни вертаються з молитвами до преподобного Аліпія Стовпника, просячи духовної мудрості, стійкості та захисту;
  • Сьогодні корисно виявляти терпіння, шукати примирення з тими, з ким у сварці;
  • Можна займатися домашніми справами, приділяти увагу затишку, порядку та внутрішньому спокою;
  • Цього дня важливо допомагати нужденним та робити добрі вчинки.
Що можна і не можна робити 26 листопада
Що можна і не можна робити 26 листопада

Що не можна робити 26 листопада:

  • Не можна сваритися, вступати в конфлікти та скандали, тому що це притягує в дім невдачі;
  • Не варто давати або позичати великі суми — гроші, віддані цього дня, можуть не повернутися;
  • Не рекомендується відкладати важливі справи та рішення, особливо пов’язані з роботою та фінансами, тому що можна втратити нові можливості;
  • Не можна піддаватися лінощам, залишати недороблені справи, інакше ваш успіх буде "заблокований".

