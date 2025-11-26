Неожиданное появление лесного гостя в Одесской области: какой хищник вызвал бурю реакций в соцсети (фото)

Во всей Украине осталось не более 500 особей этого вида

В Одесской области недавно заметили животное, которое увидеть в степи почти невозможно. Оно обычно держится как можно дальше от людей. Однако в соцсети прокатилась волна шуток.

Хищника показали в сообществе "Черный список Одесса" на Facebook. Им оказался краснокнижный лесной кот, зашедший в адаптационный вольер в Тарутинской степи.

Как выглядит хищник

Между тем в соцсетях пользователи шутят, что кот совсем не похож на редкого лесного — некоторые пишут, что это обычный домашний или дворовой "котяра", и даже называют его "Василий лесной".

Как комментируют под фото

Какие реакции вызвал кот

Что известно о лесном коте

Дикая лесная кошка похожа на обычную домашнюю, но она больше и крепче. Самки весят около 3,5 кг, самцы — до 5 кг. Шерсть у них серо-коричневая с полосками, а хвост пушистый с темным кончиком.

Когда-то этих кошек можно было встретить почти по всей Украине, а сейчас они остались только в нескольких областях — среди них Черновицкая, Волынская, Одесская, Николаевская и Черкасская. Они селятся в труднодоступных лесах, камышах, в горах или даже в заброшенных норах других животных. Чаще всего охотятся ночью.

По подсчетам, в Украине осталось только 400–500 особей. Численность уменьшается из-за вырубки лесов, потери естественной среды обитания, использования ловушек и случайного уничтожения во время борьбы с бездомными кошками. Также на них влияют суровые зимы.

