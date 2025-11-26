Несподівана поява лісного гостя на Одещині: який хижак викликав бурю реакцій в соцмережі (фото)
На півдні України вдалось сфотографувати лісового кота, якого на всю країну залишилось не більше 500 особин
В Одеській області нещодавно помітили тварину, яку побачити в степу майже неможливо. Вона зазвичай тримається якомога далі від людей. Однак у соцмережі покотилась хвиля жартів.
Хижака показали у спільноті "Чорний список Одеса" на Facebook. Ним виявився червонокнижний лісовий кіт, який зайшов у адаптаційний вольєр в Тарутинському степу.
Тим часом у соцмережах користувачі жартують, що кіт зовсім не схожий на рідкісного лісового — дехто пише, що це звичайний домашній або дворовий "котяра", і навіть називають його "Василь лісовий".
Що відомо про лісового кота
Дика лісова кішка схожа на звичайну домашню, але вона більша й міцніша. Самки важать близько 3,5 кг, самці — до 5 кг. Шерсть у них сіро-коричнева зі смужками, а хвіст пухнастий із темним кінчиком.
Колись цих котів можна було зустріти майже по всій Україні, а зараз вони залишилися лише в кількох областях — серед них Чернівецька, Волинська, Одеська, Миколаївська та Черкаська. Вони селяться у важкодоступних лісах, очеретах, у горах або навіть у покинутих норах інших тварин. Найчастіше полюють уночі.
За підрахунками, в Україні лишилося лише 400–500 особин. Чисельність зменшується через вирубку лісів, втрату природного середовища, використання пасток і випадкове знищення під час боротьби з бездомними котами. Також на них впливають суворі зими.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну завітав рідкісний "джентльмен", який важить не більше 200 грамів. Ми показали, що то за птах.