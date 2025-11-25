Опасный свет: эксперт объяснила, какие зарядные устройства могут загореться или взорваться

Использование этих гаджетов может причинить вред

Многие украинцы во время отключений света прибегают к альтернативным источникам электроэнергии. Однако, далеко не все из них являются безопасными.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала руководитель отдела стратегических коммуникаций EcoFlow Ukraine Елена Гуцул.

Детальнее читайте в материале "Чтобы зарядные станции не взрывались и не горели, нужно помнить о трех правилах".

По её словам, действительно существуют случаи, когда такие альтернативные источники взрываются или горят. Однако громкие инциденты с устройствами, которые в новостях называют "зарядными станциями", в большинстве случаев связаны не с конкретными фирмами, а с некачественными или самодельными изделиями, не имеющими базовых систем безопасности.

Специалист обращает внимание, что самые распространенные реальные причины возгорания — это использование самодельных конструкций, переработанных автомобильных аккумуляторов или товаров с "серого рынка". Такие аккумуляторы обычно рассчитаны на медленный заряд, но пользователи пытаются работать с ними на высоких токах, что приводит к стремительному нагреванию и может вызвать пожар.

Еще одним фактором риска является критическая перегрузка маломощных устройств. У качественных моделей это отсекается автоматически, тогда как дешевые или самодельные изделия не имеют защиты от перегрева и работают на пределе возможностей.

