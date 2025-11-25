Укр

Опасный свет: эксперт объяснила, какие зарядные устройства могут загореться или взорваться

Денис Подставной
Самодельные зарядные станции нельзя использовать
Самодельные зарядные станции нельзя использовать

Использование этих гаджетов может причинить вред

Многие украинцы во время отключений света прибегают к альтернативным источникам электроэнергии. Однако, далеко не все из них являются безопасными.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала руководитель отдела стратегических коммуникаций EcoFlow Ukraine Елена Гуцул.

По её словам, действительно существуют случаи, когда такие альтернативные источники взрываются или горят. Однако громкие инциденты с устройствами, которые в новостях называют "зарядными станциями", в большинстве случаев связаны не с конкретными фирмами, а с некачественными или самодельными изделиями, не имеющими базовых систем безопасности.

Специалист обращает внимание, что самые распространенные реальные причины возгорания — это использование самодельных конструкций, переработанных автомобильных аккумуляторов или товаров с "серого рынка". Такие аккумуляторы обычно рассчитаны на медленный заряд, но пользователи пытаются работать с ними на высоких токах, что приводит к стремительному нагреванию и может вызвать пожар.

Еще одним фактором риска является критическая перегрузка маломощных устройств. У качественных моделей это отсекается автоматически, тогда как дешевые или самодельные изделия не имеют защиты от перегрева и работают на пределе возможностей.

