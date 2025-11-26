Наловил кучу карасиков без удочки за минуту: изобретение рыбака взбудоражило сеть (видео)

За короткий промежуток времени удалось вытащить 9 немалых рыбин

В сети разлетелось видео, на котором рыбак ловит рыбу совсем не так, как мы привыкли. Без удочки, без сети — только с предметом, который точно не ассоциируется с рыбалкой.

На кадрах из Facebook видно, как рыбак стоит среди камышей, опускает ящик в воду, как черпак, и раз за разом вытаскивает вместе с водой карасей. Менее чем за минуту мужчина достал из водоема семь рыбин, которые, на первый взгляд, похожи на карасей.

Обычно такой пластиковый ящик используют магазины для хранения замороженного или охлажденного мяса.

Впрочем, реакция зрителей оказалась далека от восторга. В комментариях пользователи критикуют такую "изобретательность" и пишут, что брать рыбы стоит только столько, сколько действительно можешь съесть.

Карась: что это за рыба

Карась — это пресноводная рыба из семейства карповых, которая обитает в озерах, прудах, водохранилищах и водоемах со спокойным течением. Существует несколько видов карасей, в частности золотой, серебристый, китайский, или же золотая рыбка и японский.

Серебряный и обычный (золотой) карась

