Наловив купу карасиків без вудки за хвилину: винахід рибалки розбурхав мережу (відео)

За маленький проміжок часу вдалось витягти 9 немалих рибин

У мережі розлетілося відео, на якому рибалка ловить рибу зовсім не так, як ми звикли. Без вудки, без сіті — лише з предметом, який точно не асоціюється з риболовлею.

На кадрах із Facebook видно, як рибалка стоїть серед очерету, занурює ящик у воду, наче черпак, і раз за разом витягує разом із водою карасів. Менше ніж за хвилину чоловік дістав із водойми сім рибин, які, на перший погляд, схожі на карасів.

Зазвичай такий пластмасовий ящик використовують магазини для зберігання замороженого або охолодженого м’яса.

Втім, реакція глядачів виявилася далекою від захоплення. У коментарях користувачі критикують таку "винахідливість" і пишуть, що брати риби варто лише стільки, скільки справді можеш з’їсти.

Що пишуть під відео

Карась: що це за риба

Карась — це прісноводна риба з родини коропових, яка живе в озерах, ставках, водосховищах та водоймах зі спокійною течією. Існує кілька видів карасів, зокрема золотий, сріблястий, китайський, або ж золота рибка та японський.

Сріблястий та звичайний (золотий) карась

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де рибалці пощастило з трофеєм на понад 7 кілограмів.