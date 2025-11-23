Рыбак поймал "сказочную" щуку весом 24 килограмма: в соцсети посыпались шутки (фото)

Мужчина похвастался своим трофеем

Украинский рыбак похвастался уловом, который мало кто видел в реальной жизни — щукой весом, по его словам, целых 24 килограмма. Фото трофея уже вызвало волну обсуждений и шуток в сети.

Посмотреть на "монстра" можно в публикации рыбака Максима на Facebook. Где именно произошла такая удача, он не разглашает, но после фото рыбу отпустил обратно в воду.

В сети же пользователи отреагировали с юмором: в комментариях они сомневаются в заявленном весе и шутят, что "2,4 килограмма пишутся через запятую" и "24 на вытянутых руках".

Что пишут под фото

Щука: что следует знать о виде

Щука обыкновенная — это распространенный хищник украинских водоемов, который встречается почти по всей территории страны, кроме Крыма. Чаще всего ее можно увидеть в водоемах со спокойным течением: озерах, водохранилищах и реках. Взрослые особи способны вырастать более 1,5 метра и достигать веса до 35 килограммов, причем самки обычно крупнее самцов.

Цвет щуки зависит от условий обитания: он может варьироваться от зеленовато-серого до бурого оттенка. Темная спина, светлое брюхо и характерные пятна обеспечивают рыбе эффективную маскировку в зарослях, что позволяет ей успешно охотиться на мелкую рыбу и других обитателей водоемов.

