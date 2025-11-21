Две здоровенные щуки: рыбак показал свой невероятный улов (фото)

Сезон осенней рыбалки продолжается, поэтому украинцы продолжают хвастаться своими трофеями, как, например, мужчина из запада страны

В селе Олиево-Королевка в Ивано-Франковской области рыбак поймал две гигантские щуки. Их вес "затянул" более 4 килограммов каждая.

Мужчина поделился соответствующими фото на Facebook-странице "Рыбалка IF.UA Олиево-Королевка". Одна щука весит 4,550, а другая на 4,100 килограмма.

Но, глядя на фото, можно понять, что он поймал хищниц не в один день.

Счастливый рыбак

Щука: коротко о виде

Щука обычная – одна из самых распространенных хищных рыб в Украине. Она встречается почти во всех водоемах страны, кроме Крыма, предпочитая реки с медленным течением, озера и водохранилища. Взрослые особи могут достигать более 1,5 метра в длину и весить до 35 килограммов, причем самки обычно больше самцов.

Окрас щуки варьируется от серовато-зеленой до серо-бурой, в зависимости от характера водоема и наличия растительности. Спина рыбы темная, а брюхо светлое с характерными пятнышками, что делает ее хорошо замаскированной среди водной флоры. Эти особенности помогают щуке успешно охотиться за мелкой рыбой и другими водными организмами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинец похвастался своим уловом — 8-килограммовой хищницей.