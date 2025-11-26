Даже после смерти украинскому историку не давали покоя

Имя Михаила Грушевского сегодня хорошо известно украинцам, но так было не всегда. В советские времена его личность замалчивали, а важные факты из жизни сознательно искажали.

Почему так произошло — и что на самом деле скрывает история самого известного украинского историка, написали в "MiraStudia Модерна Украина".

Михаил Грушевский: выдающийся историк, о котором молчали десятилетиями и называли врагом советской власти

Жизнь и деятельность Михаила Грушевского

Михаил Грушевский родился 17 сентября 1866 года в городе Хелм (Польша), но детство провел на Кавказе – в Ставрополе и Владикавказе. Он учился в Тифлисской гимназии, а затем – на историко-филологическом факультете Киевского университета, где работал под руководством известного историка Владимира Антоновича.

В 1894 году Грушевского назначили профессором Львовского университета на кафедру всемирной истории с особым акцентом на истории Восточной Европы, где он проработал до 1914 года. 26 мая 1896 года он женился на Марии Вояковской. Для развития украинской культуры вместе с Иваном Франко основал и издавал "Литературно-научный вестник" и был одним из организаторов Украинского издательского союза. В 1904 году на собственные средства открыл частную учительскую семинарию в Коломые.

После революции 1905–1907 годов Грушевский переехал в Киев. Он создал Украинское научное общество и вошел в Общество украинских прогрессистов. С марта 1917 по апрель 1918 года был председателем Украинской Центральной Рады. Под его руководством принимались важные государственные решения, он участвовал в разработке Конституции УНР, принятой 29 апреля 1918 года. После переворота во главе с П. Скоропадским деятельность Грушевского стала нелегальной, и он сосредоточился на научной работе и обсуждении основания Украинской академии наук.

В 1919 году Грушевский находился в Каменце-Подольском и Станиславе, затем эмигрировал в Прагу и Вену, где продолжал научную деятельность и основал Украинский социологический институт. В 1923 году его избрали академиком ВУАН, а в 1924-м он вернулся в Киев и работал профессором истории в Киевском университете. В 1929 году стал действительным членом Академии наук СССР и инициировал создание Института украинской истории.

К сожалению, с осени 1929 года начался погром исторических учреждений, созданных Грушевским, и комиссии, которыми он руководил, ликвидировались до 1933 года. Михаил Грушевский умер в Кисловодске 25 ноября 1934 года и был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Интересные моменты из его жизни

Михаил Грушевский – выдающийся историк, писатель, публицист и политический деятель. Его научное наследие чрезвычайно велико: Грушевский является автором почти 2 тысяч работ по истории, социологии, этнографии, археологии и историографии. Он возглавлял Центральную Раду Украинской Народной Республики, был действительным членом нескольких академий, руководил Научным обществом им. Шевченко во Львове и много лет возглавлял кафедру истории Львовского университета.

Несмотря на огромные достижения, в советское время его имя и труды были запрещены. В изданиях того времени даже намеренно искажали дату смерти – вместо 24 ноября указывали 25 ноября.

В марте 1931 года Грушевского обвинили в украинском буржуазном национализме и руководстве подпольной антисоветской организацией и выслали в Москву под чекистский надзор. Больного ученого запугивали, шантажировали и угрожали заключением его дочери Екатерине, чтобы заставить "признаться" в никогда не совершенных преступлениях. Впоследствии дело формально закрыли, но слежка за ним не прекращалась.

Михаил Грушевский умер 24 ноября 1934 года в российском курортном Кисловодске от сепсиса, через три дня после операции по удалению фурункула. Операцию проводил врач местной больницы, который даже не был хирургом, и отказался выполнить просьбу Грушевского, чтобы его оперировал давний друг и проверенный врач. На следующий день газета "Вести" от Совета Народных Комиссаров УССР опубликовала сообщение о смерти, а правительство постановило похоронить ученого в Киеве за счет государства. Хотя официально его похоронили по решению правительства, советская власть превратила похороны в пропагандистское мероприятие, пытаясь представить ученого как "советского академика".

Вскоре после этого имя Грушевского вычеркнули из науки и истории, а его труды запретили и спрятали в спецфонды. "Сталинская" энциклопедия прямо называла его "историком буржуазной националистической буржуазии, непримиримым врагом советской власти". Его обвиняли во всех возможных "грехах", в частности в связях с Габсбургами и якобы желании создать украинскую монархию под немецким протекторатом, а все его научные работы называли фальсификацией.

Только после падения СССР наследие Грушевского вернулось в украинскую историю. Его работы, исследования и вклад в науку вновь признаны, а во многих городах установлены мемориальные доски, памятники и музеи в его честь.

