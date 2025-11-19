Последними словами был гимн Украины: чем известен Ярослав Старух, которого пытали почти всю жизнь (фото)

После побега с немецкого допроса в 1943 году Ярослав Старух пришел работать на радиостанцию, где завел роман с секретаршей, и она от него забеременела

Ярослав Старух на протяжении ХХ века оставался малоизвестным в Украине, хотя этот деятель украинского подполья сыграл заметную роль в национально-освободительном движении и неоднократно пытался наладить диалог между украинцами и поляками во время Второй мировой войны.

Однако, несмотря на свою деятельность, в польской исторической памяти он часто фигурирует как преступник. Подробнее об идеологе и лидере ОУН на Закерзонне, публицисте и военном деятеле украинского освободительного движения рассказали на YouTube-канале "История для взрослых".

Путь Ярослава Старуха: биография, наследие, аресты, военная деятельность и интересные истории из жизни

Фотографии Старуха сохранили черты человека искреннего, но измученного событиями своего времени. Большую часть взрослой жизни он провел в польских и немецких тюрьмах, а избегая советского ареста, пытался покончить с собой. Погиб, когда ему было всего 36 лет.

Ярослав Старух

Еще при жизни Старох стал фигурой, постоянно находившейся между подпольной работой, побегами и арестами. Его псевдонимы — Лавр, Ярлан, Седой, Стяг и Синий. Средний псевдоним он получил за то, что он преждевременно поседел во время пыток. Он неоднократно пытался покончить с жизнью из-за пыток. Его сокамерник Иван Шевчук вспоминал, что Старох, избитый до неузнаваемости, просил помочь покончить с жизнью. Первая попытка провалилась — петля оборвалась, вторая — он выжил, но сломалась оконная рама.

Жизнеописание

Старух происходил из семьи с ярко выраженными национальными традициями. Дед Михаил Старох родился на Лемковщине в Австро-Венгерской империи и обладал талантом к публичным выступлениям. Он был войтом села и депутатом местного сеймика. Отец Тимотей Старох также занимался политикой, был арестован российскими властями во время Первой мировой войны, сослан, а после освобождения участвовал в создании Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Попав в польскую тюрьму, он заболел туберкулезом и умер, когда Ярославу было 13 лет. Поэтому путь Ярослава к украинскому движению был фактически предопределен. Он принадлежал к "Пласту", а позже — к Организации украинских националистов, где отвечал за пропаганду и подпольные издания.

Первый арест

Первый арест Старуха произошел в 1930 году после волны диверсий, на которые польские власти ответили массовыми репрессиями против украинцев. Во время встречи с комиссаром Квасницким его задержали из-за пластовой формы и случайного бутерброда, который восприняли как бомбу. Арест длился несколько дней.

Он пережил аресты, пытки и многочисленные попытки самоубийства, но оставался непоколебимым

В 1934 году после убийства польского министра внутренних дел начались массовые аресты, и Старох попал в Березу Картузскую. Там он выдерживал пытки, оставаясь жизнерадостным, что раздражало палачей.

После короткого заключения он пытался вести нормальную жизнь, учиться и встречаться с девушкой Анной, но постоянно занимался организационной работой. Старох создавал структуры ОУН на Волыни, где галичанам было сложно действовать, но благодаря его энергии и помощи местных, работа была эффективной.

Второй арест

В 1937 году его снова арестовали польские власти и пытали. Удалось отбыть только два года из тринадцати.

После распада Польши в 1939 году Старух вернулся к активной деятельности в ОУН. Во время немецкой оккупации Львова в 1941 году Ярослав Старох, известный как Славко, активно организовывал украинскую жизнь в городе. Он возглавил редакцию подпольного радио "Афродита", обеспечивал вещание на украинском языке, проводил митинги, организовывал собрания и выборы местных органов власти. Именно здесь он познакомился с Зиной Валя, которая сначала строго редактировала его тексты, перечеркивая почти каждое слово красным, что нередко вызывало конфликты между ними. Однако со временем эта работа переросла в дружбу, а Зина стала диктором радиостанции.

В застенках гестапо

В 1941–1942 годах немцы начали массовые аресты украинских активистов после разоблачения связного Юрка Кравчука, известного под псевдонимом Борис. Гестаповский Вилли Вирзинг, применяя жестокие методы пыток, выведал информацию, которая позволила за короткое время арестовать десятки, если не сотни членов ОУН. Одним из тех, кого поймали, стал и Ярослав Старох.

Как описывает один из свидетелей, во время задержания Старох встретил провокаторшу, которая якобы должна была помочь сбежать другому члену ОУН – Любомиру. В темноте, возле иезуитского сада, из-за кустов неожиданно выскочили гестаповцы, и Старох не успел воспользоваться оружием. Началась серия жестоких пыток: удары по всему телу, пытки палками продолжались часами, пальцы и ребра были сломаны, грудная клетка и легкие испытывали страшную боль. Однако даже в этих условиях он сохранял ясность ума, описывая местонахождение типографий и командиров ОУН, чем спасал других от преследований.

Старик неоднократно подвергался пыткам

Попытки побега и жизни после застенки

Неоднократные попытки самоубийства Староха не увенчались успехом, а однажды, во время конвоирования на допрос, он вырвался и попытался сбежать, но был пойман пассажирами трамвая, которые передали его немцам. Тюремные врачи и сокамерники, в частности врач Бодык и поляк Олег Садовский, помогли Староху наладить связи и продолжить деятельность подпольщика.

В 1943 году, после побега с немецкого допроса благодаря хитрости и вмешательству Ирины Леонтович, Старох оказался в Карпатах и взял на себя руководство радиостанцией "Вільна Україна" — кодовое название "Афродита". Он продолжал вещать на украинском языке, поддерживал подпольную сеть юмором и шутками, также поднимал моральный дух коллег, несмотря на ужасные физические травмы, полученные во время пыток.

В Карпатах Старох начал роман с секретаршей радио Ириной Гевак, которая забеременела. Из-за опасности войны и ограниченных возможностей контакта их отношения развивались под постоянным риском. Рождение ребенка в декабре 1944 года произошло в экстремальных условиях, Ирина оставила ребенка на подругу и продолжила выполнять задания Староха, ведь она его подчиненная.

Последние годы жизни

В 1945–1947 годах Старох возглавлял подпольную деятельность ОУН в Закерзонне – на территориях Западной Украины, оказавшихся под польской юрисдикцией после войны. Он жил в постоянной конспирации, почти два года под землей, с минимальным доступом к свету и еде. В течение этого времени Старох не только координировал работу организации, но и поддерживал боевой дух подчиненных, призывая сохранять юмор и веру в дело, даже перед лицом смертельной опасности.

17 сентября 1947 года польские войска наткнулись на укрытие Староха. Повстанцы отказались сдаваться, и конфликт закончился трагически: Ярослав Старох погиб вместе со своими охранниками Черноморцем, Донским, Змиенко и секретарем Игорем, последними словами которых был гимн Украины. Старох, не желая сдаваться в плен, застрелился.

