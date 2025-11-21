Сделал "Слава Украине!" боевым лозунгом: кто такой генерал Михаил Омельянович-Павленко (фото)

Генерал Михаил Омельянович-Павленко, который был командующим армией УНР, организовал легендарный партизанский Зимний поход.

Михаил Емельянович-Павленко — наследник древнего боярского рода, в родословной которого были глуховские сотники, задунайские запорожцы и грузинские князья, он прошел пять войн и получил награды четырех государств. Несмотря на руководство армиями и министерствами, он презирал политику.

В 36 лет он получил тяжелое ранение, что существенно повлияло на его дальнейшую жизнь, а уже в 40 товарищи называли его "дедом". Несмотря на это, подчиненные помнили его как того, кто всегда шел впереди, не избегал опасности и никогда не выглядел изможденным. О полковнике императорской гвардии, генерал-поручителе армии УНР и главном атамане Вольного казачества подробно рассказали на YouTube-канале "История для взрослых".

Жизнь первого рыцаря Украины

Михаил происходил из древнего боярского рода Омеляновичей. Во времена Речи Посполитой они получили дворянство с гербом Колюмна и до Х века владели имениями на Черниговщине. Польские вельможи Потоцкие эти земли у них отобрали. Поэтому бояре стали казаками и возглавили Глуховскую сотню Нежинского полка.

Среди его предков были также задунайские казаки — те самые запорожцы, которые не смирились с уничтожением Сечи войсками Екатерины II. Они ушли на земли Османской империи и создали там так называемую "ханскую Украину". Через несколько десятилетий часть задунайцев вернулась на Родину вместе с кошевым Иосифом Гладким в обмен на обещанные царем Николаем I привилегии. Среди вернувшихся был и сотник Емельян Павленко. Он получил дворянство и землю в Екатеринославской губернии, за что поступил на службу в русскую армию. Его сын Владимир также стал военным.

Начало военной службы

Детство Михаила прошло в далеком гарнизоне — в Хабаровске. Он поступил в Сибирский кадетский корпус, а затем в Павловское военное училище, которое окончил с отличием. Благодаря этому его направили в Лейб-гвардию Волынского полка в Варшаве. Но Михаилу не нравилось спокойствие — и в 1904 году он добровольцем отправился на русско-японскую войну.

Генерал-хорунжий армии УНР Михаил Омельянович-Павленко

Участие в русско-японской войне

В той кампании воевало много украинцев, и то очень заметных фигур. В общей сложности Россия бросила на завоевание Маньчжурии и Кореи около 265 тысяч украинцев.

Войну Россия проиграла, но поручик Павленко успел проявить себя. Он командовал разведотрядом, пехотной ротой, был контужен, получил три ордена и досрочное звание штабс-капитана. Вернувшись в полк, проявил себя как талантливый преподаватель и организатор: написал несколько инструкций по подготовке солдат и унтерофицеров. Очень много читал, в том числе и об истории Украины.

Вместе с братом Иваном добился разрешения императора изменить фамилию — добавил к Павленко часть "Омелянович" в честь предка-сотника. Начал изучать украинский язык, которым в семье не пользовались. Это давалось с трудом: постоянно путал ударения и слова.

Участие в Первой мировой войне

Первая мировая застала его капитаном, командиром роты гвардейцев-волынян. В бою под Хелмно он сумел сдержать наступление немецкой гвардии и перейти в контратаку, но был тяжело ранен: пуля перебила плечо, и правая рука фактически осталась неподвижной. До конца жизни он носил ее на перевязи или за поясом. За этот бой его наградили Георгиевским крестом — высшей боевой наградой империи — и повысили до полковника, поручив руководить штабом II гвардейского корпуса. На фронте он переболел тифом — этот факт впоследствии спасет ему жизнь.

Когда Волынский полк в Петрограде поднял февральскую революцию, Михаил уже руководил пехотной школой в Одессе. Революцию поддержал, но флаг поднял не красный — сине-желтый. Временное правительство, признавая его авторитет, направило его подавлять бунт лейб-грендеров. Без единого выстрела Павленко убедил солдат вернуться на позиции — но это уже не могло спасти империю.

Правительство Директории и высшее командование Армии УНР — Омельянович-Павленко третий слева

Создание Украинских Вооруженных Сил

Поддержал Центральную Раду, хотя слабо владел украинским языком. Омелянович-Павленко также украинизировал Екатеринославский и Одесский гарнизоны. На румынском фронте разоружал российские части и передавал их оружие добровольцам "свободного казачества", которое сам же организовывал.

Переворот Скоропадского он встретил без энтузиазма. Однако дисциплинированно пришел к гетману за новыми распоряжениями и был неожиданно назначен на командную должность. Скоропадский повысил его до генерал-хорунжего и поручил формирование 11-й дивизии в Полтаве. Параллельно Михаил возглавил Екатеринославский кош Свободного казачества. Но политика снова все испортила: после свержения гетмана Директорией его заподозрили в "карьеризме" и сняли с должности.

Тем временем вспыхнуло Галицкое восстание и возникла ЗУНР. Галицкие миссии искали офицеров и пригласили Павленко. Он охотно согласился и приступил к созданию Украинской Галицкой Армии. Организаторского опыта хватало, но стратегического образования не хватало — академию Генштаба он не заканчивал. Первые наступления на Львов успеха не принесли. Но солдаты его очень любили и называли "дедом".

Несмотря на языковые трудности, он настаивал: в своей армии мы должны говорить на украинском. И хотя западняки смеялись над его акцентом, а он — над их диалектом, главное — дух армии был украинским.

Со штабом он разработал операцию, которая вошла в историю — Вовчуховскую оффензиву. В феврале 1919 года пробоевые курени прорвали фронт и заблокировали коммуникации противника. Петлюра поздравил генерала телеграммой. Но политика все разрушила: миссия Антанты требовала перемирия, а Петрушевич поверил им и позволил пропустить их поезд во Львов. Поляки получили оружие и подкрепление и переломили ситуацию.

Далее следует длинная череда дипломатических и военных коллизий: неудачная миссия Павленко к деникинцам, угрожающее положение в "треугольнике смерти", эпидемия тифа, голод, иллюзии Петлюры относительно Антанты. Большая часть армии УНР капитулировала перед поляками — но не все. Около 3,5 тысячи бойцов решили продолжить борьбу.

Партизанский Зимний поход

Именно их возглавил Омелянович-Павленко — командир Запорожской группы, который уже переболел тифом и не боялся заразиться снова. Так начался легендарный Зимний поход. Партизанская война в тылу врага быстро принесла плоды: трофейные эшелоны, оружие, амуниция. Впоследствии — освобождение городов, штурм Умани, где они взяли в плен оркестр и заставили его непрерывно играть "Ще не вмерла Україна". Из-за нехватки патронов пехота наступала аплодисментами, чтобы имитировать стрельбу. Кавалерия атаковала саблями. Именно после этих боев приветствие "Слава Украине!" стало официальным в армии УНР.

В 1920 году союз с Польшей дал шанс на наступление. Украинские и польские войска освободили Киев, где и состоялся парад победы. В честь участников похода ввели высшую награду УНР — Железный крест за Зимний поход и бои. Именно он был первым украинским боевым орденом.

Эмиграция

После отступления Павленко был интернирован в Польше, затем перебрался в Чехию. Во время Второй мировой войны пытался возродить украинские военные и казацкие структуры, в 1942 году его избрали атаманом Вольного казачества. Он был в лагерях дивизии "Галичина", но открытого сотрудничества с нацистами не имел — наоборот, подписал письмо митрополита Андрея Шептицкого к Гитлеру с протестом против политики оккупационной администрации.

Правительство УНР в эмиграции повысило его до генерал-полковника и даже временно назначило министром обороны. Но политика всегда была ему чужда — он предпочитал работу с ветеранскими организациями и написание мемуаров.

Дед умер в Париже и похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Могила Омельяновича-Павленко на кладбище Пер-Лашез

