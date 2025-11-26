Укр

Не забудьте про перенос даты: когда украинцы празднуют День святого Николая в 2025 году и что нельзя делать

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Праздник святого Николая в 2025 году Новость обновлена 26 ноября 2025, 17:37
Праздник святого Николая в 2025 году. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это один из самых ожидаемых детских праздников

День святого Николая — праздник, который наполняет декабрь особым настроением и приносит предвкушение рождественских чудес. Но с 2023 года украинцы празднуют этот день по новому церковному календарю, поэтому его дата сместилась.

"Телеграф" решил напомнить, когда в Украине отмечается День святого Николая по новому стилю. Также мы расскажем, что в этот праздник категорически запрещено делать.

Когда День святого Николая по новому календарю

С 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого все религиозные праздники в Украине сместились на две недели раньше.

Теперь День святого Николая украинцы отмечают 6 декабря вместо 19 декабря, который празднуется по юлианскому календарю (старому стилю).

Переход на новоюлианский формат позволил объединить украинскую традицию с датами в ряде европейских стран, где праздник святого Николая также отмечают в начале зимы.

Что нельзя делать в День святого Николая
Что нельзя делать в День святого Николая

Что нельзя делать 6 декабря:

  • Праздник святого Николая считается семейным, поэтому в этот день запрещено ссориться, поскольку можно привлечь в дом неудачи;
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, даже избегайте больших хозяйственных дел, чтобы не оттолкнуть удачу и здоровье;
  • Не рекомендуется в праздник отказывать кому-то в помощи, чтобы не потерять расположение святого Николая, ведь он считается покровителем детей и всех, кто нуждается в поддержке;
  • Запрещено в этот день воровать, обманывать, желать зла другим, потому что судьба вас "накажет";
  • Не стоит ругать детей, потому что день святого Николая связан с защитой малышей, поэтому наказания считаются плохим знаком.

Ранее "Телеграф" делился, сколько дней осталось до Нового года. Ждать осталось совсем немного.

Теги:
#Праздник #Календарь #День Святого Николая #Новая дата #Свято