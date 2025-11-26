Не забудьте про перенесення дати: коли українці святкують День святого Миколая у 2025 році та що не можна робити

Це одне з найочікуваніших дитячих свят

День святого Миколая — свято, яке наповнює грудень особливим настроєм та приносить передчуття різдвяних чудес. Але з 2023 року українці святкують цей день за новим церковним календарем, тому його дата змістилася.

"Телеграф" вирішив нагадати, коли в Україні відзначається День святого Миколая за новим стилем. Також ми розповімо, що на це свято категорично заборонено робити.

Коли День святого Миколая за новим календарем

З 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це усі релігійні свята в Україні змістилися на два тижні раніше.

Тепер День святого Миколая українці відзначають 6 грудня замість 19 грудня, який святкується за юліанським календарем (старим стилем).

Перехід на новоюліанський формат дозволив поєднати українську традицію з датами у низці європейських країн, де свято Миколая також відзначають на початку зими.

Що не можна робити у День святого Миколая

Що не можна робити 6 грудня:

Свято святого Миколая вважається сімейним, тому цього дня заборонено сваритися, оскільки можна залучити в дім невдачі;

Не можна займатися важкою фізичною працею, навіть уникайте великих господарських справ, щоб не відштовхнути успіх і здоров’я;

Не рекомендується у свято відмовляти комусь у допомозі, щоб не втратити милість святого Миколая, адже він вважається покровителем дітей та всіх, хто потребує підтримки;

Заборонено цього дня красти, обманювати, бажати зла іншим, бо доля вас "покарає";

Не варто лаяти дітей, бо день святого Миколая пов’язаний із захистом малюків, тож покарання вважаються поганим знаком.

