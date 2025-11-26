Город Хокинс из сериала "Очень странные дела" — как он называется и выглядит в реальности (фото)

Пятый сезон стал самым дорогим в истории американских сериалов

Сегодня, 26 ноября, на экраны выйдет пятый и последний сезон сериала "Очень странные дела". События развиваются в придуманном городке Хокинс, который привлекает любителей со всего мира.

Что нужно знать:

Город Джексон стал популярен после выхода "Очень странных дел"

Раньше его считали малоразвитым

Туристический интерес вырос на 12% после выхода сериала

Что известно о городке из "Очень странных дел"

На самом деле, сериал снимали в городке Джексон в штате Джорджия, пишет NBC News. Он расположен вблизи одного из старейших государственных парков Джорджии – Индиан-Спрингс. Джексон простирается в лесистой местности – раньше там была высокая наркоактивность и пустые магазины. Город нуждался в развитии.

Съемки "Очень странных дел" в Джексоне оживили интерес к этому населенному пункту. Создателям сериала удалось привлечь туристов. Люди начали приезжать, чтобы увидеть вживую городок из популярного сериала. Здесь запустили кафе и рестораны, где туристы могут поесть и отдохнуть с дороги.

Магазин в Джексоне, где продается мерч "Очень странных дел", фото NBC News

Туристический интерес вырос на 12% после того, как в Джексоне начали снимать "Очень странные дела". Поклонники сериала даже переодеваются в любимых героев, чтобы навестить локации съемок. В частности, "Универсальный магазин Мелвальда", где в начале сериала работает Джойс Байерс (Вайнона Райдер), а также переулок, где снимали сцену боя Стива Гаррингтона (Джо Кири) в первом сезоне.

Магазин в Джексоне, который снимали в сериале, фото Netflix

Центр приветствия Джексона и библиотеку Хокинса видно на протяжении всего сериала, поэтому это также популярные места среди туристов. Части вымышленного города расположены по всему региону вокруг Джексона. Например, дом семьи Байерс, где снимали сцену общения Вилла (Ноа Шнаппа) с мамой с того света через рождественские огоньки, — это жилье Airbnb в соседнем Феетвилле.

Библиотека Хокинса, фото Netflix

Что известно о сериале "Очень странные дела"

"Очень странные дела" — научно-фантастический сериал, который создали братья Дафферы для платформы Netflix. По сюжету события происходят в 1983 году в штате Индиана, где неожиданно исчезает мальчик. Его начинают искать мама, друзья и полицейский. В то же время они узнают, что рядом существует параллельный мир, представляющий опасность их городку. Группа пытается спасти родной Хокинс.

Герои сериала, фото Netflix

"Очень странные дела" стал третьим по популярности сериалов Netflix всех времен. Он собрал более 140 миллионов просмотров за около 10 лет.

А вот в пятом сезоне сериала события происходят в 1987 году. Герои вернутся к началу истории, которая произошла несколько лет раньше. Они окончательно попрощаются с детством и перейдут во взрослую жизнь.

Трейлер пятого сезона "Очень странных дел"

Интересно, что создание пятого сезона "Очень странных дел" стало самым масштабным и дорогим за всю историю американских сериалов. Производство сезона обошлось создателям почти в 480 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех фантастических сериалах, которые раскрывают, есть ли жизнь на Марсе. Вы могли еще не слышать о таких.