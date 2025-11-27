Как целый городок с крепостью оказался на дне водохранилища: здесь жили еще трипольцы (фото, видео)

Студеница выдержала набеги, осады и расцвела в XVII веке, но не пережила развития СССР

Село Студеница в Хмельницкой области вы не найдете ни на одной современной карте — оно было затоплено во время строительства Новоднестровской ГЭС, как и более известная Бакота. До затопления 1981 года оно было одним из древних поселений Поднестровья – сама территория помогала жителям уберечься от набегов татар и других врагов.

Деревня Студеница лежала на равнинном мысе между рекой и отвесными скалистыми горами, которые с трех сторон образовывали природные каменные стены. Студеница находилась между горой Горохова на севере и горой Белая на востоке.

Насколько древняя деревня Студеница

На территории села и его окрестностей в советские времена обнаружили многочисленные археологические памятники разных эпох: от позднего палеолита и неолита до ранних славян и средневековья. В урочищах Белая Гора и Горошковая Гора найдены палеолитические и неолитические стоянки, а на склоне Белой Горы — трипольское поселение. В 1954 году открыто два захоронения культуры шнуровой керамики и предметы этого времени. На берегах Днестра размещаются черняховские поселения и поселения VI в. до н.э., где ранее раскопаны курганы с захоронениями и находками.

Первое достоверное упоминание о селе датируется 1388 годом, когда его передали вместе с окрестными поселениями Петру Немыри. В XV–XVI веках Студеница не раз приходила в упадок после опустошений и отстраивалась снова.

Гирло Студеницы и Белая гора — где-то там под водой остатки села

В XVII веке село достигло наибольшего развития и считалось городком. С начала того столетия принадлежало известной семье – Потоцким. Тогда Студеница имела каменный замок в форме звезды с башнями на углах, два городских входа — Русские и Армянские ворота, центральный рынок, окруженный каменными домами типа, а также ратушу и по меньшей мере две церкви. Население было многонациональным: русины, греки, армяне, волохы, евреи.

Кладовая из села Студеница, Киев

История Студеницы неоднократно прерывалась войнами. Например, в 1633 году село выдержало трехдневную осаду огромного турецкого войска Абазы-паши и было опустошено, а пять тысяч жителей унесены в плен. В XIX веке Студеница была оживленной деревней с мельницами, винокурней, школой, церковью св. Николая и еврейским молитвенным домом. К концу века население превышало полторы тысячи человек.

Затопленный овраг на левом берегу р. Студеница

Однако в XX веке село постепенно теряло свое значение, а перед созданием Днестровского водохранилища здесь проживало около тысячи жителей.

Что за село без легенды

В поднестровских горах возле села существовали пещеры и монастырские селения, среди них легендарные пещеры на горе Белой, где, по преданию, могли скрыться тысячи людей во время татарских набегов. Местный фольклор сохранил трагическую историю о Ганнусе, ее любви, измене и борьбе связана с самой высокой горой над Студеницей.

Комплекс женской одежды села Студеница

Ганнуся была сиротой — доброй, красивой и трудолюбивой девушкой, которую все любили за ее золотое сердце и умение творить красоту собственными руками. Когда она полюбила Василия, тот ответил ей взаимностью, но пожениться не могли, потому что были очень бедны. Парень направился к гайдамакам, а Ганнуся носила ему хлеб. Узнали об этом пан и управляющий Студеницы и схватили пару. Ганнусю выпустили, а Василия подкупили, чтобы узнать, где гайдамаки. Когда влюбленные встретились снова, Василий рассказал Ганнусе, что они будут очень богаты, потому что пан денег даст. Не выдержала девушка измены, воткнула ему нож в грудь, а сама со скалы в реку Студеницу бросилась. Всем селом хоронили девушку, а тело предателя-Василия сбросили в Днестр.

