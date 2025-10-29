Когда-то он был центром хасидов: в 30 километрах от Хмельницкого можно увидеть древний замок (фото)

На территории замка есть дворцовый комплекс в стиле ренессанса

Многие интересные места с давней историей неизвестны украинцам из-за слабого продвижения. Например, достоин внимания Збаражский замок, а также Меджибожский замок в Хмельницкой области.

Что нужно знать:

Меджибожский замок полностью разрушали

Сегодня замок сохранился в виде XVI века

При СССР здесь были казармы и тюрьма

"Телеграф" расскажет, чем особенное это место и почему его стоит посетить этой осенью.

История Меджибижского замка

Памятник архитектуры XVI века расположен в поселке Меджибож Хмельницкой области. Замок построен возле места, где сливаются реки Южный Буг и Бужок. Он имеет форму треугольника с угловыми башнями. Двор замка простирается на 130 метров.

Меджибожский замок сейчас, фото khmelnitsk-day.com

Толщина стен Меджибожского замка достигает до 4 метров, а высота — до 17 метров. Некоторые крепостные стены имеют прямоугольные стрельницы, перекрытые каменными плитами. Первое письменное упоминание о замке встречается в Ипатьевской летописи 1146 года.

Во времена Киевской Руси замок был собственностью князей Болоховской земли. В XIII веке монголо-татары во время нашествия в значительной степени повредили замок. Позже его полностью разрушили по приказу татар. В 1362 году литовцы отвоевали Подолье у татар. По их приказу отстроили Меджибижский замок. Этим занимались братья Кориатовичи.

Меджибожский замок в древности, фото portalhistoryua.com

Во времена Речи Посполитой здесь строили Рыцарскую и Офицерскую башни и бастионы. В 1540 году гетман Николай Сенявский занялся реконструкцией замка. С тех пор до наших дней сохранились белокаменные порталы и ставни. В XVI–XVII веках Меджибеж развивался как административный и политический центр. Здесь заключали сделки и вели переговоры.

В XVIII веке Меджибожский замок стал центром хасидизма. Там проповедовал основатель этого движения – Баал Шем Тов. Он похоронен на еврейском кладбище в Меджибоже, куда приезжают евреи со всего мира.

Меджибожский замок в древности, фото info-ua.net

Во времена Российской империи Меджибожский замок был резиденцией царей. А когда Украина находилась в составе СССР, здесь действовали казармы, тюрьма, пожарная часть и склады. Сейчас это туристическое место, куда приезжают со всей Украины.

Что увидеть в Меджибожском замке

Церковь святого Николая расположена посреди двора замка. Ее реконструировали в XVI веке и освятили как католическую часовню святого Станислава.

Церковь святого Николая, фото Finway

Рыцарская Башня простирается в северо-западной части замка. Ее построили для обороны центральных ворот крепости. Она напоминает пятиугольник из известняка.

Рыцарская Башня, фото ДИКЗ "Меджибож"

Дворцовый комплекс состоит из жилых, оборонных и хозяйственных построек, возведенных в XVI веке. Его выстроили в стиле ренессанса. Со времен Литовского княжества сохранились центральная башня-донжон, барбакан, часть южной башни и западная стена.

Дворцовый комплекс, фото Наты Мостовой

Как доехать до Меджибожского замка

Замок расположен в поселке Меджибож примерно в 30 километрах от Хмельницкого. Если ехать собственным транспортом, то нужно двигаться по трассе М30 (Е50) в направлении Винницы или Тернополя.

Добираясь общественным транспортом, вам следует направляться в Хмельницкий. Из многих украинских городов курсируют поезда и автобусы. В Хмельницком вам нужно сесть на маршрутку в Меджибож.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем особый дворец Шенборнов в Закарпатье. Он поражает своей архитектурой.