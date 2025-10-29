Когда-то он был центром хасидов: в 30 километрах от Хмельницкого можно увидеть древний замок (фото)
-
-
На территории замка есть дворцовый комплекс в стиле ренессанса
Многие интересные места с давней историей неизвестны украинцам из-за слабого продвижения. Например, достоин внимания Збаражский замок, а также Меджибожский замок в Хмельницкой области.
Что нужно знать:
- Меджибожский замок полностью разрушали
- Сегодня замок сохранился в виде XVI века
- При СССР здесь были казармы и тюрьма
"Телеграф" расскажет, чем особенное это место и почему его стоит посетить этой осенью.
История Меджибижского замка
Памятник архитектуры XVI века расположен в поселке Меджибож Хмельницкой области. Замок построен возле места, где сливаются реки Южный Буг и Бужок. Он имеет форму треугольника с угловыми башнями. Двор замка простирается на 130 метров.
Толщина стен Меджибожского замка достигает до 4 метров, а высота — до 17 метров. Некоторые крепостные стены имеют прямоугольные стрельницы, перекрытые каменными плитами. Первое письменное упоминание о замке встречается в Ипатьевской летописи 1146 года.
Во времена Киевской Руси замок был собственностью князей Болоховской земли. В XIII веке монголо-татары во время нашествия в значительной степени повредили замок. Позже его полностью разрушили по приказу татар. В 1362 году литовцы отвоевали Подолье у татар. По их приказу отстроили Меджибижский замок. Этим занимались братья Кориатовичи.
Во времена Речи Посполитой здесь строили Рыцарскую и Офицерскую башни и бастионы. В 1540 году гетман Николай Сенявский занялся реконструкцией замка. С тех пор до наших дней сохранились белокаменные порталы и ставни. В XVI–XVII веках Меджибеж развивался как административный и политический центр. Здесь заключали сделки и вели переговоры.
В XVIII веке Меджибожский замок стал центром хасидизма. Там проповедовал основатель этого движения – Баал Шем Тов. Он похоронен на еврейском кладбище в Меджибоже, куда приезжают евреи со всего мира.
Во времена Российской империи Меджибожский замок был резиденцией царей. А когда Украина находилась в составе СССР, здесь действовали казармы, тюрьма, пожарная часть и склады. Сейчас это туристическое место, куда приезжают со всей Украины.
Что увидеть в Меджибожском замке
Церковь святого Николая расположена посреди двора замка. Ее реконструировали в XVI веке и освятили как католическую часовню святого Станислава.
Рыцарская Башня простирается в северо-западной части замка. Ее построили для обороны центральных ворот крепости. Она напоминает пятиугольник из известняка.
Дворцовый комплекс состоит из жилых, оборонных и хозяйственных построек, возведенных в XVI веке. Его выстроили в стиле ренессанса. Со времен Литовского княжества сохранились центральная башня-донжон, барбакан, часть южной башни и западная стена.
Как доехать до Меджибожского замка
Замок расположен в поселке Меджибож примерно в 30 километрах от Хмельницкого. Если ехать собственным транспортом, то нужно двигаться по трассе М30 (Е50) в направлении Винницы или Тернополя.
Добираясь общественным транспортом, вам следует направляться в Хмельницкий. Из многих украинских городов курсируют поезда и автобусы. В Хмельницком вам нужно сесть на маршрутку в Меджибож.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем особый дворец Шенборнов в Закарпатье. Он поражает своей архитектурой.