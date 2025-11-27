Як ціле містечко з фортецею опинилося на дні водосховища: тут жили ще трипільці (фото, відео)

Студениця витримала набіги, облоги та розквітла у XVII столітті, але не пережила розбудову СРСР

Село Студениця в Хмельницькій області ви не знайдете на жодній сучасній карті — воно було затоплене під час будівництва Новодністровської ГЕС, як і більш відома Бакота. До затоплення 1981 року воно було одним із давніх поселень Подністров’я — сама територія допомагала мешканцям берегтися від набігів татарів та інших ворогів.

Село Студениця лежало на рівнинному мисі між рікою та стрімкими скелястими горами, що з трьох боків утворювали природні муровані стіни. Студениця знаходилася між горою Горохова на півночі та горою Біла на сході.

Наскільки давнє село Студениця

На території села та його околиць в радянські часи знайшли численні археологічні пам’ятки різних епох: від пізнього палеоліту та неоліту до ранніх слов’ян і середньовіччя. В урочищах Біла Гора й Горошкова Гора знайдено палеолітичні та неолітичні стоянки, а на схилі Білої Гори — трипільське поселення. У 1954 році відкрито два поховання культури шнурової кераміки та предмети цього часу. На берегах Дністра розташовуються черняхівські поселення та поселення VI ст. до н.е., де раніше розкопано кургани з похованнями та знахідками.

Перша достовірна згадка про село датується 1388 роком, коли його передали разом із навколишніми поселеннями Петру Немирі. У XV–XVI століттях Студениця не раз занепадала після спустошень і відбудовувалася знову.

Гирло Студениці та Біла гора - десь там під водою залишки села

У XVII столітті село досягло найбільшого розвитку і вважалось містечком. З початку того століття належало відомій родині — Потоцьким. Тоді Студениця мала мурований замок у формі зірки з баштами на кутах, два міські входи — Руську й Вірменську брами, центральний ринок, оточений кам’яними будинками типу, а також ратушу та щонайменше дві церкви. Населення було багатонаціональним: русини, греки, вірмени, волохи, євреї.

Комора з села Студениця, Київ

Історія Студениці неодноразово переривалася війнами. Наприклад, у 1633 році село витримало триденну облогу величезного турецького війська Абази-паші й було спустошене, а п’ять тисяч мешканців забрано в полон. У XIX столітті Студениця була жвавим селом із млинами, винокурнею, школою, церквою св. Миколая та єврейським молитовним будинком. До кінця століття населення перевищувало півтори тисячі осіб.

Затоплений яр на лівому березі р. Студениця

Проте у XX столітті село поступово втрачало своє значення, а перед створенням Дністровського водосховища тут проживало близько тисячі мешканців.

Що за село без легенди

У подністровських горах біля села існували печери та монастирські оселища, серед них — легендарні печери на горі Білій, де, за переказами, могли сховатися тисячі людей під час татарських набігів. Місцевий фольклор зберіг трагічну історію про Ганнусеньку, її кохання, зраду та боротьбу пов’язана з найвищою горою над Студеницею.

Комплекс жіночого вбрання села Студениця

Ганнусенька була сиротою — доброю, вродливою та працьовитою дівчиною, яку всі любили за її золоте серце й уміння творити красу власними руками. Коли вона покохала Василя, той відповів їй взаємністю, та побратися не могли, бо були дуже бідні. Хлопець подався до гайдамаків, а Ганна носила йому хліб. Прознали про це пан та управитель Студениці та й схопили пару. Ганнусю випустили, а Василя підкупили, щоб дізнатись де гайдамаки. Коли закохані зустрілись знову, Василь розповів Ганнусі, що вони будуть дуже багаті, бо пан грошей дасть. Не витримала дівчина зради, встромила йому ножа в груди, а сама зі скелі в річку Студеницю кинулась. Всім селом ховали дівчину, а тіло зрадника-Василя скинули в Дністер.

