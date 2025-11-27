День святого Николая 2025: как написать письмо, чтобы точно получить подарок

В преддверии праздника пора написать письмо святому Николаю

В субботу, 6 декабря, по новому церковному календарю украинцы будут отмечать большой праздник — День святого Николая. Этот день дает начало всем новогодне-рождественским праздникам и ассоциируется с подарками и гостинцами, которые люди дарят друг другу. Особенно День святого Николая ждут дети, они пишут письма Николаю и ждут от него подарков.

"Телеграф" рассказывает, как написать письмо святому Николаю, как его оформлять и что просить. Совместное написание такого письма может стать отличным моментом единения и времяпровождения с детьми.

Письмо святому Николаю — как написать?

Перед тем, как приступать к написанию письма с детьми, можно создать праздничную атмосферу, например, поставить дома елку, зажечь гирлянды и включить новогоднюю музыку. Для письма можно использовать красивую цветную бумагу с блестками, разноцветные карандаши или фломастеры. А само письмо можно украсить рисунками или наклейками.

Начните письмо с приветствия или теплого вежливого обращения. Например: "Дорогой Святой Николай!" или "Здравствуй, уважаемый Святой Николай!". Также можно спросить, как у него дела или поздравить с наступающими праздниками.

Затем можно рассказать немного о себе — имя, возраст, в каком классе учишься или в каком городе/селе живешь. Также можно поделиться со святым Николаем своими увлечениями, хобби, успехами в учебе и рассказать о своем поведении.

Не лишним также будет упомянуть о своих добрых делах и правильных поступках. А если в поведении были оплошности, то можно честно признаться в них и пообещать больше так не делать.

После этого можно перейти к написанию своих пожеланий и просьб к святому Николаю. Расскажите, что хотите получить в подарок, и непременно объясните, почему это так важно.

Лучше всего не перегружать Николая и не писать слишком много пожеланий для себя. Также не стоит просить только материальные подарки, попробуйте загадать что-то для своих родных — мира, здоровья, богатства, удачи.

Благодарность и прощание тоже важная часть письма святому Николаю. Скажите ему спасибо за прошлогодние подарки, за праздничную атмосферу и хорошее настроение. А также пожелайте ему здоровья, тепла и всего наилучшего. В конце можно оставить короткую подпись и при необходимости, полный обратный адрес.

Идеи, что можно попросить у святого Николая

Письмо Святому Николаю — это отличный момент, чтобы поговорить с детьми о важном. Объясните ребенку, что нужно думать не только о себе, и не только о материальных ценностях. Вместе с сыном или дочкой вы можете попросить у святого Николая, например мира в Украине и в вашей семье, здоровья близким, достатка и радости.

А что касается материальных подарков, то здесь выбор очень большой, и это не только игрушки.

Книга, о которой давно мечтали.

Настольная игра для всей семьи.

Набор для творчества (рисование, лепка, шитье).

Конструктор, кукла или машинка.

Спортивный инвентарь (мяч, коньки или велосипед).

Одежда или обувь, о которых мечтает ребенок.

Билеты в кино или на концерт, куда ребенок хотел бы попасть.

Гаджеты (и это не только новый телефон).

Образец, как может выглядеть письмо святому Николаю

