Даже если платите вовремя: при каком условии вас могут выгнать из съемной квартиры в Украине

Разбираем случаи, когда суд разрешает выселение и чем рискует арендатор без официального договора

Даже если вы своевременно платите за аренду, вас могут выселить из квартиры. Случаи, когда закон разрешает выселение можно пересчитать по пальцам.

Что нужно знать:

Выселить арендатора без решения суда нельзя, но только если есть договор

Закон разрешает выселение только в случае существенных нарушений договора

Если договор аренды не заключен, полиция может потребовать освободить жилье как незаконно занятое

Семьи с детьми имеют особую защиту

Гражданский кодекс Украины и закон "О жилом фонде социального назначения" прямо запрещают выселение без решения суда. Владелец не имеет права:

менять замки,

перекрывать воду или электричество,

требовать выселения "в устном порядке".

Закон разрешает выселение только в случаях, когда наниматель существенно нарушает договор: не платит за жилье, портит имущество, использует квартиру не по назначению (например, как офис) или систематически нарушает тишину. Даже тогда арендодателю нужно идти в суд. Однако это касается только арендаторов, которые живут по условиям договора. Также выселение возможно, если истек срок договора.

Почему нужен договор аренды

Письменный договор является главным доказательством, ведь без него защитить свои права гораздо сложнее. Если наниматель проживает без официального договора, владелец фактически не имеет юридических обязательств перед ним. Полиция может зафиксировать факт незаконного проживания и потребовать освободить жилье.

Чтобы выселить квартирантов, с которыми нет договора аренды, владелец может вызвать полицию и сказать, что в его жилье незаконно находятся посторонние. Анастасия Руденко, юрист АО "Виннер Партнерс"

Выселение арендаторов с детьми

Семьи с детьми имеют особый статус. Суд обязан учесть интересы ребенка и может отказать в выселении, если это поставит семью в сложные условия. К таким делам привлекают органы опеки и попечительства.

Как поступить арендатору, если его пытаются выселить досрочно?

Арендатору следует ссылаться на договор и нормы Гражданского кодекса, а также оставаться в жилье до истечения срока аренды или до решения суда. В случае давления следует обратиться в полицию и подать иск о защите права на жительство.

Юристы называют три основных шага:

Направить письменное требование о выселении и расторжении договора. Если реакции нет – подать иск в суд. Суд обычно предоставляет 7–10 дней для добровольного выселения. В случае уклонения от решения суда обратиться в исполнительную службу.

