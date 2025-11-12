30 тысяч соседей под одной крышей: как выглядит изнутри самая большая жилая многоэтажка планеты (фото, видео)

Стоимость аренды квартиры в самом большом жилом доме мира может приятно удивить. Здесь живут блогеры, бизнесмены и инфлюенсеры.

Самый длинный дом в Украине проигрывает в количестве жителей крупнейшему жилому дому в мире в несколько десятков раз. Рекордсмен Regent International находится в Ханчжоу в Китае. Его высота 206 метров, в нем от 36 до 39 этажей. Живут в нем 20 тысяч человек, а в общей сложности вместить он может 30 тысяч.

Что нужно знать

Самый большой жилой дом в мире — Regent International в Ханчжоу, Китай

Внутри есть рестораны, бассейны, магазины, детсады.

В доме живут инфлюенсеры, предприниматели и блоггеры, а аренда квартиры стартует от 9 тысяч гривен в месяц

И это самое большое в мире здание — не какое-то общежитие. Архитектор Алисия Лю сначала проектировала его как шестизвездный отель класса люкс. Апартаменты здесь весьма элитные.

Город под одной крышей: вот как выглядит Regent International ночью

Китайский "муравейник" на 39 этажей

Что внутри Regent International

Самое большое жилое здание было спроектировано автономным городом. Здесь есть рестораны, бассейны, продуктовые магазины, парикмахерские, салоны красоты и даже детские сады. Прямо под ним есть остановка метро, ​​поэтому теоретически жителям никогда не нужно выходить на улицу.

В здании действуют строгие правила шума, есть уборщики и специальные комнаты для сбора мусора. Всё это на общей площади 1,47 миллиона квадратных метров.

Вход в Regent International

Жизнь в небоскребе, где все рядом: магазины, бассейны, детсады, метро

Сколько стоит снять апартаменты в самом большом жилом доме в мире

Стоимость аренды начинается от 9000 тысяч гривен (209 долларов в месяц). Квартиры с балконом стоят около 24 тысячи грн/мес. Площадь квартир от 27 кв.м до семейных вариантов в 65 кв. м и больше.

Холл Regent International

Аренда недвижимости в Regent International

Спальня в Regent International

Вид из окна так себе

В большинстве своем здесь живут инфлюенсеры и интернет-знаменитости. Также здесь обитают предприниматели, ведь здание находится в деловом квартале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый высокий небоскреб Украины достигает высоты 168 метров. Он находится в Киеве.