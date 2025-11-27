Потребуючі можуть отримати житло в Україні безкоштовно. Як це зробити і скільки часу на це потрібно

Держава надає житло чотирьом групам українців

В Україні досі можна отримати безплатне житло від держави. От тільки дають його не всім, та й чекати потрібно чимало.

Що потрібно знати:

Держава надає житло чотирьом категоріям, серед яких громадянам, які потребують покращення житлових умов

Щоб стати в чергу, сім’я має довести потребу

Тих, у кого виявлять незадекларовані активи або покращення фінансового стану, із черги знімають

У Одесі квартиру отримала жінка, яка стояла в черзі на житло 53 роки. Кількома роками раніше — квартиру надали іншій одеситці, яка чекала 22 роки. "Телеграф" розібрався, хто може претендувати на житло та як формується черга. Зауважимо, є й інший варіант — тимчасового житла від громади, наприклад як в програмах для ВПО.

Хто може отримати квартиру від держави

Безкоштовне житло можуть надати чотирьом категоріям українців:

дітям-сиротам, які не мають зареєстрованого місця проживання

людям із тяжкими захворюваннями, що потребують проживання окремо від родини

мешканцям будівель, зруйнованих або непридатних для життя

громадянам, які потребують покращення житлових умов.

Останній пункт передбачає тривале очікування — зазвичай черга рухається дуже повільно і нового житла можна і не дочекатися. Натомість інші зазначені категорії мають право отримати житло першочергово.

За яких умов можна отримати квартиру

Якщо з першими трьома категоріями умови надання житла очевидні, то четверта категорія має довести своє право на безоплатне житло. Для того, щоб стати в чергу, потрібно не мати нерухомості взагалі, або щоб на одного члена родини припадало не більше 7 кв.м. житлової площі.

Цікаво знати: Нові дороги та повернення молоді: ШІ спрогнозував, яким може бути Київ через 10 років

Які документи потрібні, щоб отримати державне житло?

Пакет документів громадяни подають до місцевих відділів обліку та розподілу житлової площі. І що більша сім’я, то більша кількість паперів — для кожного члена родини потрібно зібрати окремі довідки.

До основного переліку входять:

паспорти або свідоцтва про народження та РНОКПП

довідки з місця роботи, про рівень доходів, місце проживання та склад сім’ї

свідоцтво про шлюб або про його розірвання

документи на наявне житло, якщо таке є, разом із зазначенням його вартості

підтвердження права на пільги, які дають можливість отримати житло позачергово.

Щоб ухвалити рішення, чи ставити родину в чергу, чиновники уважно аналізують фінансову картину сім’ї. Доходи рахують всі: зарплати, пенсії, соціальні виплати, допомогу з безробіття, гонорари, аліменти, дивіденди, відсотки з депозитів, дохід від транспорту чи здачі майна в оренду — аж до продажу врожаю з власного городу.

Окрім доходів, не менш прискіпливо перевіряють майно: нерухомість, автомобілі, земельні ділянки, ювелірні вироби, антикваріат, банківські заощадження. Усе це впливає на те, чи вважатиметься сім’я такою, що дійсно потребує покращення житлових умов.

Важливо, що чиновники час від часу переглядають майновий стан тих, хто стоїть у черзі. Якщо виявлять приховані доходи або незадеклароване майно, отримане у спадок, — місце в черзі буде втрачено. Жодних додаткових санкцій закон не передбачає, але повернутися на попередню позицію вже неможливо. Так само з черги знімають і тих, у кого суттєво покращився фінансовий стан.

Звідки беруться безкоштовні квартири

Безкоштовні квартири, які держава надає громадянам, не з'являються з повітря. Вони можуть надаватися в будинках, збудованих державним коштом, конфісковані за рішенням суду, колишні квартири з відомчих будинків, які перейшли до власності міста, житло для соціальних потреб, квартири померлих власників, коли немає правонаступників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що орендарів квартири можуть легко з неї вигнати, якщо немає договору. Якщо ж він є — буде суд і орендодавець має довести потребу.