"Даром висит" и не работает: что означает украинское слово, которое совсем не понимают россияне
Звучит смешно, но имеет четкое и давнее значение
Украинский язык сохранил множество забавных и колоритных слов, пришедших из диалектов. "Дармовис" — именно такое слово. Оно вызывает вопросы даже у украинцев, а для россиян вообще звучит загадочно, хотя в их языке можно подобрать примерный аналог. Что же на самом деле это слово?
"Телеграф" объясняет, в каких значениях употребляли "дармовис" и почему это слово такое сложное для соседей с востока.
Что означает слово "дармовис"
По данным "Словаря украинского языка", "дармовис" имеет два основных значения. Первое значение – это небольшая подвеска, отделочный элемент или мелкий свободно свисающий предмет. Это может быть украшение, декоративный элемент или что-то вроде брелока. Поэтому ближайший российский аналог — "брелок", хотя он не полностью охватывает украинский смысл.
Второе значение – переносное. Так называли лентяя, бездеятельного человека, который "даром висит" и не приносит пользы. Это шутливое и ироническое обращение, характерное для разговорной речи.
Примеры употребления
- "Он ходит между нами — дармовис, а не помощник"
- "На ключах висит какой-то дармовис, даже не знаю, зачем он"
- "В доме остались старые дармовисы, которые когда-то были украшениями"
Почему "дармовис" — непонятное слово для россиян
Хотя слово можно примерно передать словом "брелок", точного соответствия в русском языке нет. Украинское "дармовис" имеет более глубокую семантику, сочетает буквальное и переносное значение и происходит из древних диалектов, не имеющих параллелей в русском.
Поэтому слово звучит странно не только для иностранцев — многие украинцы тоже слышат его впервые. Оно постепенно вышло из употребления, но сохранилось в словарях как часть речевого наследия.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о другом древнем украинском слове, которое знакомо не всем и тоже сбивает с толку россиян. "Шпиндик" — звучит шутливо, но имеет совершенно конкретный смысл.