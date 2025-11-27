"Даром висить" і не працює: що означає українське слово, яке зовсім не розуміють росіяни

Звучить смішно, але має чітке й давнє значення

Українська мова зберегла безліч кумедних і колоритних слів, що прийшли з діалектів. "Дармовис" — саме таке слово. Воно викликає запитання навіть у українців, а для росіян взагалі звучить загадково, хоча в їхній мові й можна дібрати приблизний відповідник. Що ж насправді означає це давнє слово?

"Телеграф" пояснює, у яких значеннях уживали "дармовис" і чому це слово таке складне для сусідів зі сходу.

Що означає слово "дармовис"

За даними "Словника української мови", "дармовис" має два основних значення. Перше значення — це невелика підвіска, оздобний елемент або дрібний предмет, який вільно звисає. Це може бути прикраса, декоративний елемент чи щось на кшталт брелока. Тому найближчий російський відповідник — "брелок", хоча він не повністю охоплює український зміст.

Друге значення — переносне. Так називали ледаря, бездіяльну людину, яка "даром висить" і не приносить користі. Це жартівливе й іронічне звернення, характерне для розмовного мовлення.

Значення слова "Дармовис"

Приклади вживання

"Он ходить межи нами — дармовис, а не помічник"

"На ключах висить якийсь дармовис, навіть не знаю, навіщо він"

"У хаті залишились старі дармовиси, що колись були прикрасами"

Чому "дармовис" — незрозуміле слово для росіян

Хоча слово можна приблизно передати словом "брелок", точного відповідника в російській мові немає. Українське "дармовис" має глибшу семантику, поєднує буквальне й переносне значення та походить із давніх діалектів, які не мають паралелей у російській.

Через це слово звучить дивно не лише для іноземців — багато українців теж чують його вперше. Воно поступово вийшло з ужитку, але збереглося у словниках як частина мовної спадщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про інше давнє українське слово, яке знайоме не всім і теж збиває з пантелику росіян. "Шпиндик" — звучить жартівливо, але має цілком конкретний сенс.