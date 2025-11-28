Надо только самые дешевые свечки: как разогреть еду, когда нет света

Простой и дешевый лайфхак

Когда свет выключается, приходится импровизировать с приготовлением пищи. Для этого украинцы уже придумали множество лайфхаков, но что делать, если и плитка, и духовка, работают от электричества?

Пользователь Threads поделился действенным, но дешевым способом, как разогреть еду, когда выключают электроэнергию. Вам понадобятся самые обычные свечи.

Как разогреть еду на свечах

В духовку ставим несколько зажженных свечей-таблеток. Сверху – решетку (как из духовки), а на нее – сковородку или небольшую кастрюлю с едой или водой. Да, на это вы потратите больше времени, но не будете голодными во время блекаутов.

Как разогреть еду без света

Этот метод – пожалуй, не для больших ужинов или сложных блюд, но для кипятка на чай, разогрева простой пищи или консервов – может пригодиться. Однако оставлять эту конструкцию без присмотра не стоит, чтобы не натворить беды.

Если все же экспериментируете, нужно тщательно соблюдать правила безопасности. Свечи на стабильной негорючей поверхности, вдали от детей, домашних животных, мебели.

