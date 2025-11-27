Несколько минут и готово. Как без света сохранить температуру в холодильнике (видео)

Покупать что-то дополнительно не нужно

Украинка в сети поделилась рабочим способом, как сохранить холод в холодильнике во время отключения. Этот лайфхак убережет продукты от быстрой порчи.

Соответствующее видео женщина опубликовала в Тик Ток. По ее словам, таким способом она пользуется уже не в первый раз.

Для того чтобы температура в холодильнике не повышалась, нужно использовать аккумуляторы холода или бутылки с водой. Их еще до отключения следует наполнить водой и положить в морозилку. После полного замерзания при отключении бутылки и аккумуляторы следует класть на полки в холодильнике.

Лучше для одной полки использовать где-то 1 л и больше бутылку. Благодаря тому, что лед будет отдавать холод в холодильнике, он его будет охлаждать. Таким образом, температура внутри даже во время отключений будет более или менее стабильной. Поэтому продукты не будут портиться так быстро.

Кроме того, бутылки с замороженной водой или аккумуляторы можно оставлять и в морозилке, они и там будут помогать держать минусовую температуру, предотвращая быстрое размерзание продуктов.

