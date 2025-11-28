Об этом почти никто не знает. Секретная функция отверстия на ручке сковороды

Мало кто пользуется им по назначению

Обычно в ручках сковород и сотейников (посуда, которая сочетает функции сковороды и кастрюли, с толстым дном и длинной ручкой), есть отверстие. Большинство считает, что оно только для того, чтобы подвешивать посуду, но это не так.

Эти отверстия придуманы для упрощения процесса приготовления пищи, рассказали на onet.pl. В них во время приготовления удобно вставлять ложку или лопатку для перемешивания продуктов.

Такое отверстие есть у большинства сковородок.

Используя отверстие, не придется пачкать дополнительную посуду, чтобы класть ложку или лопатку. Также не придется пачкать стол.

Удобный способ размещения ложки во время приготовления

Кроме того, такой способ размещать лопатку или ложку во время приготовления защищает утварь от порчи. Ведь некоторые имеют привычку, перемешав пищу, оставлять лопатку или ложку прямо в варящемся на плите блюде.

Однако такое решение имеет недостатки — во-первых, приборы могут просто расплавиться или деформироваться от высоких температур, касаясь раскаленной поверхности сковороды или сотейника. Еще один минус – в пищу может попасть бисфенол А (BPA) – токсин, содержащийся в большинстве пластмасс.

Как избежать брызг масла во время жарки — секретный лайфхак

Жарка — популярный способ приготовления пищи, многие обожают хрустящую корочку. Однако после него иногда приходится отмывать не только плиту, но и стенку рядом. Делимся способом, как жарить без разбрызгивания масла.

Секрет состоит в обычной пергаментной бумаге. Перед жаркой достаточно постелить его на сухую сковороду, слегка скомкав, чтобы лист плотнее лег и не выступал за края. Затем налить на бумагу немного растительного масла и хорошо разогреть. Пергамент обладает термостойкими свойствами, не подгорает, но отлично проводит тепло. Благодаря этому ваша пища равномерно жарится, образуя аппетитную корочку, а масло не будет лететь во все стороны.

