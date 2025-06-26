Не каждый "сыр" на прилавке – настоящий: какой точно нельзя покупать

Разбираемся, что в составе сырного продукта и какой вред он несет

Цена на твердый сыр только растет и иногда на прилавке можно увидеть товар чуть ли не втрое дешевле аналогов. Это может быть сырный продукт.

Такое сходство вводит потребителей в заблуждение, ведь оно выглядит как сыр и иногда даже имеет такой же вкус. Однако это — точно не сыр. В натуральном сыре должны быть молоко, закваска, сычужный фермент, соль, могут добавлять хлористый кальций для свертывания. Такой сыр дает организму белки, кальций, аминокислоты и т. д.

В сырном же продукте – заменители молочного жира, пальмовое или кокосовое масло. Для сходства с настоящим сыром туда добавляют красители, эмульгаторы и не только. Надпись, котораю должна насторожить — "сырный продукт", "молокосодержащий" и т.д. В отличие от сыра, он не дает организму достаточное количество белков, но содержит трансжиры, которые могут повлиять на поджелудочную и печень. Примеси и ароматизаторы также не несут пользы.

Как отличить сыр от сырного продукта в магазине

В первую очередь нужно обращать на маркировку продукта и читать его состав. В настоящем сыре не должно быть растительных жиров.

Сыр и сырный продукт: разница в составе

Насторожить должна и слишком низкая цена. Для получения одного килограмма сыра требуется примерно 10 литров коровьего молока. Так что можно посчитать, что только по этому показателю стоимость настоящего сыра будет не менее нескольких сотен гривен (по цене 1 литра молока в магазине — 500 грн за сырье, однако производители покупают его по оптовым ценам). Дома подлинность сыра можно проверить при нагревании – сырный продукт плохо плавится, из него течет масло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из популярных видов сыра нельзя употреблять детям и людям с определенной аллергией. Его обычно употребляют необработанным, что может быть небезопасно.