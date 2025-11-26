Светит без электричества: в сети показали необычную лампу в виде медузы (фото)

Лампа в форме медузы работает на батарейках

Украинцы периодически делятся находками интересных товаров в известных магазинах. Так пользовательница сети показала необычную покупку в "Авроре" – настольную лампу в виде медузы.

Такая декоративная лампа является новинкой в "Авроре", поделилась пользовательница тиктока под названием "Анюта beauty". Особенность ночника состоит в том, что он светится разными цветами: синим, зеленым, красным, фиолетовым и другими. Это возможно благодаря LED-подсветке.

Лампа в виде медузы

Лампа имеет форму медузы, которая крутится по кругу и двигает своими щупальцами, как в воде. Она расположена в прозрачном пластиковом купольном контейнере. Особенно эффектно лампа смотрится в темноте, освещая разными цветами помещение. А прозрачный корпус ночника создает эффект объемности света.

Преимущество лампы-медузы в том, что для ее функционирования не требуется электричество. Ночник имеет питание от батареек, что позволяет устанавливать его в любом месте. Стоимость лампы в форме медузы составляет 399 гривен.

Стоимость ночника-медузы, скриншот с сайта "Аврора"

