Не рубайте! Як урятувати дерево, якщо на його корі з’явилася тріщина

Що робити, якщо на корі яблуні з’явилася велика тріщина? За дерево ще можна поборотись.

Садівники-аматори можуть стикатися з різними проблемами. Наприклад, побачивши величезну тріщину на корі плодового дерева, хтось одразу візьметься за пилку та лопату, щоб викорчувати його геть. Ось тільки молоденьке дерево з часом може також опинитися у цій ситуації, а отже корчування – не вихід зі становища.

Причини появи тріщин на корі:

грибкове захворювання під назвою цитоспороз;

температурні стреси;

порушення мінерального харчування;

поєднання перерахованих вище факторів.

Якщо нічого не змінити у догляді за садом, скільки не корчуй дерев, знову посаджені яблуні, груші, сливи знову можуть опинитися в аналогічній ситуації . Тому дуже важливо спочатку створити для дерева умови нормального зростання та процвітання. А саме: регулярний полив, своєчасне підживлення та добрива, що стимулюють власний імунітет рослини та підвищують його стійкість від хвороб.

Тріщина на корі дерева – не вирок

Що робити, якщо виявили велику тріщину на корі:

не лякатися і не хапатися за сокиру;

очистити рани від пошкодженої кори до здорової деревини;

обробити хворе місце разом із прилеглими тканинами фунгіцидом Топсин-М (брати нерозведений препарат, якщо він рідкий, або розвести до консистенції сметани, якщо у вас порошок);

через 5-7 днів обробити повністю все дерево будь-яким препаратом, що містить мідь (мідний купорос, бордоська рідина, Кросайд, Блу бордо тощо).

У наступному сезоні протягом вегетації необхідно проводити підживлення комплексними добривами з бором, міддю, цинком та кальцієм. Всі вони відповідають за механічну цілісність кори, а при їх нестачі найчастіше виникають тріщини. А восени візьміть за правило регулярно білити вапном або садовою фарбою стовбур дерев аж до скелетних гілок, особливо ретельно з південного боку.

Надалі не потрібно доводити дерево до крайнощів. Будь-яка рана, поки вона маленька, лікується набагато простіше та швидше.

