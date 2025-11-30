Рус

Не рубайте! Як урятувати дерево, якщо на його корі з’явилася тріщина

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тріщина на корі піддається лікуванню
Тріщина на корі піддається лікуванню. Фото telegraf.com.ua

Що робити, якщо на корі яблуні з’явилася велика тріщина? За дерево ще можна поборотись.

Садівники-аматори можуть стикатися з різними проблемами. Наприклад, побачивши величезну тріщину на корі плодового дерева, хтось одразу візьметься за пилку та лопату, щоб викорчувати його геть. Ось тільки молоденьке дерево з часом може також опинитися у цій ситуації, а отже корчування – не вихід зі становища.

Причини появи тріщин на корі:

  • грибкове захворювання під назвою цитоспороз;
  • температурні стреси;
  • порушення мінерального харчування;
  • поєднання перерахованих вище факторів.

Якщо нічого не змінити у догляді за садом, скільки не корчуй дерев, знову посаджені яблуні, груші, сливи знову можуть опинитися в аналогічній ситуації. Тому дуже важливо спочатку створити для дерева умови нормального зростання та процвітання. А саме: регулярний полив, своєчасне підживлення та добрива, що стимулюють власний імунітет рослини та підвищують його стійкість від хвороб.

Що робити, якщо побачив тріщину на корі дерева
Тріщина на корі дерева – не вирок

Що робити, якщо виявили велику тріщину на корі:

  • не лякатися і не хапатися за сокиру;
  • очистити рани від пошкодженої кори до здорової деревини;
  • обробити хворе місце разом із прилеглими тканинами фунгіцидом Топсин-М (брати нерозведений препарат, якщо він рідкий, або розвести до консистенції сметани, якщо у вас порошок);
  • через 5-7 днів обробити повністю все дерево будь-яким препаратом, що містить мідь (мідний купорос, бордоська рідина, Кросайд, Блу бордо тощо).

У наступному сезоні протягом вегетації необхідно проводити підживлення комплексними добривами з бором, міддю, цинком та кальцієм. Всі вони відповідають за механічну цілісність кори, а при їх нестачі найчастіше виникають тріщини. А восени візьміть за правило регулярно білити вапном або садовою фарбою стовбур дерев аж до скелетних гілок, особливо ретельно з південного боку.

Надалі не потрібно доводити дерево до крайнощів. Будь-яка рана, поки вона маленька, лікується набагато простіше та швидше.

Як раніше повідомляв "Телеграф", восени також варто обробити весь сад, щоб уберегти його від хвороб та шкідників.

Теги:
#Дерева #Дерево #Сад